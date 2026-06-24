La Policía salva la vida a un hombre que cayó fulminado por un infarto en un cajero en València

Un hombre de 67 años que cayó fulminado, sin respiración ni pulso, al suelo tras sufrir un infarto en una calle de València se recupera satisfactoriamente en un hospital de la ciudad gracias a la rápida intervención de la Policía Nacional, que logró resucitarlo y mantenerlo con vida hasta que llegó el equipo médico del SAMU.

Los hechos sucedieron a primera hora del pasado viernes, 19 de junio, en la calle Oltà, en el valenciano barrio de Malilla, cuando el hombre, vecino de una calle próxima, sacaba dinero en un cajero automático ubicado en la vía pública. Mientras realizaba la gestión, cayó desplomado sobre la acera. Eran apenas las 7.30 horas. Un testigo cruzó la calle y requirió la ayuda de una patrulla de la Policía Nacional que se encontraba casualmente en la zona, a la que enseguida se unieron dos más.

Lograron resucitarlo

Los agentes pidieron ayuda médica urgente al ver que ni respiraba, ni tenía pulso, mientras empezaban a realizarle técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP), para lo que se fueron turnando entre ellos, de tal manera que el hombre tuviese atención todo el tiempo. Al cabo de unos pocos minutos, el hombre empezó a respirar por sí mismo y recuperó el latido, aunque muy débil.

Los policías lo pusieron en posición lateral de seguridad, como establecen los protocolos de primeros auxilios, y poco después llegó una ambulancia del SAMU, con un equipo médico que continuó la estabilización del hombre. La médico felicitó a los agentes, ya que sin su intervención habría sido mucho más difícil o incluso imposible recuperar las constantes vitales del paciente.

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De hecho, una vez que el equipo sanitario pudo estabilizar por completo al hombre para garantizar su traslado seguro, lo evacuaron al hospital Doctor Peset, donde continúa recuperándose con éxito, hasta el punto de que la Jefatura Superior de Policía de València ha sido felicitada por el centro de coordinación sanitario por la intervención de sus agentes.