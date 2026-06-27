La terapeuta de los Andic no está colegiada como psicóloga y tendrá dificultades para acogerse al secreto profesional

La declaración de la terapeuta de la familia Andic, Julia Lüderwaldt, ha creado expectación por la duda de si puede ampararse o no a su secreto profesional, tal como ya hizo en su día ante los Mossos d'Esquadra. La psicoanalista, al igual que su hermana, ha sido citada por la jueza para el próximo martes en relación con la muerte de Isak Andic, fundador de Mango, el 14 de diciembre de 2024 en Montserrat´. El hijo del empresario, Jonathan, está investigado por un presunto delito de homicidio.

Según ha podido saber EL PERIÓDICO, que comparte grupo editorial con Mediterráneo, esta terapeuta no está colegiada en España como psicóloga, por lo que, de entrada, no puede ejercer como tal, según marca la legislación. Su rastro es prácticamente nulo en internet. Por su parte, en su tarjeta de visita se presenta solo como "psicoanalista". Por su parte, la web del Grupo Estena, especializado en medicina natural y bienestar emocional, la define como "médico, psicóloga y psicoanalista".

Sin embargo, el nombre y apellido de Julia Lüderwaldt no constan en los colegios profesionales de psicólogos de España –tampoco en los de médicos–, lo que podría suponer una infracción administrativa y comportar sanciones económicas si realmente ha ejercido de psicóloga. En España, las personas sin formación en psicología no pueden diagnosticar ni tratar trastornos emocionales o mentales. 'Coaches', terapeutas emocionales o psicoanalistas solo pueden ofrecer acompañamiento o desarrollo personal si no presentan su actividad como tratamiento psicológico o sanitario.

Decisión judicial

Entonces, sin estar colegiada, ¿puede acogerse al secreto profesional como ya hizo en su día cuando fue citada por la policía catalana? De entrada, cabe decir que el artículo 418 de la ley de enjuiciamiento criminal permite al profesional de la psicología negarse a declarar por deber de confidencialidad. Sin embargo, ello no excluye que, en función de las circunstancias concretas del caso, la autoridad judicial pueda ponderar el secreto profesional.

Como terapeuta, Julia Lüderwaldt tiene deber de confidencialidad respecto a lo que le cuenta un cliente. En su caso, sin embargo, al no estar colegiada, será más difícil que pueda ampararse en el secreto profesional. En caso de que Jonathan Andic la autorizase, Julia Lüderwaldt sí podría declarar ante la jueza de Martorell que instruye el caso.

La viuda y un excursionista

Este martes –además de la hermana de Julia Lüderwaldt, que podría haber participado en la terapia familiar– también está citada a declarar la viuda de Isak Andic, Estefania Knuth, que relató a la policía la conflictividad entre padre e hijo. También lo hará uno de los dos excursionistas que auxiliaron al hijo del magnate de la moda después de la caída mortal.

Los investigadores consideran que la intervención de la terapeuta en el conflicto familiar entre padre e hijo es importante para esclarecer el asunto y averiguar si, en algún momento, Jonathan expresó una animadversión hacia su progenitor hasta tal punto de que pudiera acabar con la vida del empresario. La defensa sostiene que fue un accidente.

Mensajes de la investigación

Uno de los mensajes en los que se sostienen las sospechas fue el remitido a mediados de julio de 2024 por Jonathan a su padre, en el que decía: "Tener un hijo como yo es lo más duro que puede pasarle a un padre. He recordado algunas discusiones donde no me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte".

Los mensajes que constan en el sumario son uno de los principales indicios sobre la supuesta mala relación entre padre e hijo. En este sentido, la defensa ya expresó en su momento que la frase está "sacada de contexto" y forma parte de un escrito más extenso enmarcado en un periodo de reconciliación que tiene "un tono positivo de principio a fin". "Espero que disfrutes de este verano, te mando muchos besos", concluía el mensaje.

Desde la defensa también subrayan que dentro de la causa judicial existen "numerosas frases y expresiones que forman parte de un proceso de terapia donde participaban más miembros de la familia". Ahí es donde juega un papel importante la terapeuta, Julia Lüderwaldt. Este diario ha intentado ponerse en contacto, sin éxito, con ella.

Tipo de terapia

Sobre la terapia seguida, los abogados del acusado remarcan que tiene "unos códigos concretos en los que se anima a los miembros a expresarse dentro de un marco siempre metafórico" y señalan que la propia jueza hizo constar, en el auto en el que se ordenaba la prisión para Jonathan Andic, que en estas sesiones "se hacían referencias 'metafóricas' a la muerte del padre como punto de inflexión para superar etapas de la vida".

A mediados de julio de 2024, cinco meses antes de la muerte del empresario, Jonathan le envíó este mensaje a Isak: "Estoy en pleno maratón de trabajo con Julia y no sé si voy a tener fuerzas para poder recuperarme este verano. Jejeje, lo que sí voy comprendiendo es que tener un hijo como yo es lo más duro que puede pasarle a un padre. He recordado algunas discusiones donde no me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte".

Noticias relacionadas

En el mensaje, le explica que a medida que avanza en el "intensivo 'sprint' de trabajo conjunto con Julia", comprende que era imposible "sanear" su relación. "No me sorprende que la cuerda casi se rompiera. Cuando Julia estaba haciéndome el diagnóstico recuerdo que me dijo: 'Rece para que su padre no muera hasta que hayan pasado las cronologías' [una terapia en la que se ordenan en el tiempo acontecimientos importantes de la historia de una persona y se asocian con emociones, síntomas o cambios vitales]. Y ahora entiendo que mi necesidad de alejarme de ti era porque no tenía la madurez de aprender de un padre con tanta personalidad y con las ideas tan claras".