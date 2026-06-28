Accidente aéreo
Se estrella una avioneta en el este de Francia que transportaba a una decena de personas
Los ocupantes del aparato iban a practicar paracaidismo cuando se han precipitado sobre una avenida de la localidad de Tomblaine, cerca de Nancy
Agencias
Once personas han fallecido este domingo al estrellarse en las afueras de la ciudad de Nancy, en el este de Francia, la avioneta en la que viajaban para hacer paracaidismo , informaron las autoridades. El prefecto del departamento, Yves Seguy, ha confirmado a la prensa que "en este momento" hay 11 víctimas mortales, sin que haya habido "efectos colaterales" del siniestro.
Según el medio local 'L'Est Republicain', los fallecidos son cinco monitores, cinco alumnos y el piloto. De acuerdo con el mismo medio, el aparato accidentado es un "Pilatus" matriculado en Alemania, utilizado comúnmente para saltos en paracaídas. Se desconocen, de momento, las causas del siniestro.
En un mensaje publicado en las redes sociales, la prefectura de Meurthe y Mosela ha confirmado que en el accidente se ha visto involucrado "un avión civil que había despegado del aeródromo de Nancy-Essey". El siniestro ha ocurrido hacia las 11.00 horas, cerca de un supermercado Auchan en Tomblaine, en una avenida colindante con la zona comercial.
Fuente: El Periódico
- Mueren cuatro familiares de residentes en Castellón en los terremotos de Venezuela
- Fallece un motorista en un accidente con dos turismos y un camión en la A-23 en Castellón
- Alerta alimentaria por el envasado de dos embutidos elaborados en Castellón
- Cae el primer premio de la Lotería Nacional en un pueblo de Castellón
- La vía verde más larga de España pasa por Castellón: etapas, accesibilidad y ruta en bicicleta
- Fallece el impulsor de un negocio emblemático del centro de Castelló
- Reabren una de las principales playas de Benicàssim tras decretar bandera roja por la presencia de una de las medusas más peligrosas del mundo
- Las 3 carreteras de Castellón que van a cambiar por completo tras una inversión millonaria