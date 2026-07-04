En Villafranca de la Sierra
Muere un parapentista tras sufrir una caída en Ávila
El Centro Coordinador de Emergencias ha dirigido el incidente que ha comenzado al recibirse una llamada a las 14.45 horas
EP
Un hombre ha perdido la vida este sábado tras haber sufrido una caída mientras practicaba parapente en un descampado a unos 500 metros de la carretera AV-P-507, en el término municipal de Villafranca de la Sierra (Ávila), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.
El Centro Coordinador de Emergencias ha dirigido el incidente que ha comenzado al recibirse una llamada a las 14.45 horas en la sala de operaciones del 112 que informaba de que el piloto de un parapente había sufrido una caída, estaba herido de gravedad y había quedado inconsciente.
El gestor del 112 ha realizado una multiconferencia con Emergencias Sanitarias --Sacyl--, que se ha encargado de realizar una primera valoración e indicar al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia, y ha enviado un helicóptero medicalizado.
También se ha comunicado con el Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de coordinar el incidente, localizar la ubicación exacta de la víctima y movilizar el helicóptero de rescate de la Junta con dos rescatadores, una de ellas enfermera. Además, el 112 ha dado del incidente a la Guardia Civil COS y a los bomberos de Ávila.
Ambos helicópteros, el de rescate y el medicalizado, han tomado tierra en una zona cercana al accidentado, para proceder a atender al herido, y el personal sanitario ha confirmado su fallecimiento, por lo que se ha activado el protocolo judicial.
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