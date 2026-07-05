Incendio forestal
El Ayuntamiento de Castelló moviliza un dispositivo de bomberos al incendio forestal de Soneja
El operativo está integrado por tres vehículos y diez efectivos, entre los que se encuentra personal incorporado fuera del turno de guardia
El Ayuntamiento de Castellón, a través del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, ha movilizado un dispositivo de Bomberos para colaborar en las labores de extinción del incendio forestal declarado en Soneja. El operativo, integrado por tres vehículos y diez efectivos, permanecerá trabajando durante toda la noche y, si las circunstancias lo requieren, será relevado a primera hora de la mañana para garantizar la continuidad de la intervención.
El dispositivo desplazado está integrado por una autobomba forestal, un camión urbano y un camión nodriza, además de un equipo humano compuesto por un sargento, un cabo y ocho bomberos. Entre los efectivos movilizados se encuentra personal que se ha incorporado fuera del turno de guardia para reforzar la respuesta ante la evolución del incendio.
La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha trasladado “todo mi ánimo y apoyo a los equipos que están trabajando en el incendio de Soneja”. Asimismo, ha destacado que “Castellón ha puesto a disposición vehículos y efectivos de Bomberos para colaborar en las tareas necesarias y contribuir a que la situación pueda resolverse lo antes posible”.
Carrasco también ha agradecido “la rápida actuación y la coordinación entre las distintas administraciones y los servicios de emergencias ante una situación de estas características”.
Asimismo, está previsto que este lunes, a las 7:00 horas, se realice un relevo del personal si la evolución del incendio y las necesidades del operativo así lo requieren, con el objetivo de garantizar la continuidad de las labores de extinción.
El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha señalado que “desde el Ayuntamiento de Castellón estamos siguiendo muy de cerca la evolución del incendio y mantenemos un contacto permanente con el dispositivo de emergencias. Nuestros bomberos ya están trabajando sobre el terreno y permanecerán durante toda la noche colaborando en las labores de extinción para prestar todo el apoyo que sea necesario”.
Por último, el edil ha querido agradecer “la profesionalidad, la entrega y el compromiso de todos los efectivos que están participando en la extinción del incendio, especialmente de los bomberos de Castellón, entre los que hay personal que se ha incorporado fuera del turno de guardia para reforzar el dispositivo y contribuir a proteger a la población y al entorno natural”.
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