Detenidos por vender como salvaje pescado robado con restos de medicamentos en la lonja

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres de 43 y 36 años como presuntos autores de delitos contra la salud pública, receptación, falsedad documental y relativos al mercado y los consumidores, tras introducir en el mercado pescado procedente de robos en instalaciones de acuicultura y comercializarlo como si se tratara de pescado de captura salvaje. Los detenidos han quedado en libertad tras su puesto a disposición judicial.

La investigación se inició cuando los agentes recibieron información sobre la posible comercialización en la lonja de Santa Pola de pescado que podría haberse robado en piscifactorías de San Pedro del Pinatar.

Tras realizar los análisis pertinentes al producto, en colaboración con inspectores sanitarios que tomaron muestras para su análisis, la Guardia Civil pudo confirmar la presencia de residuos de medicamentos en parte del producto intervenido. Existían, además, indicios de que dicho producto había sido sometido a tratamientos veterinarios y no era apto para el consumo humano lo que suponía un riesgo para la salud pública.

Los análisis constataron que el pescado no era apto para el consumo humano. / Guardia Civil

Lubinas y lecholas

Las primeras gestiones permitieron comprobar que el día anterior se habían presentado a la venta cuarenta cajas de pescado, principalmente lubinas y lecholas, que fueron distribuidas a compradores de las provincias de Alicante, Barcelona y Tarragona, así como a Mallorca.

Paralelamente, los investigadores tuvieron conocimiento de que una piscifactoría de San Pedro del Pinatar había sufrido hasta la fecha el robo de aproximadamente 700 kilogramos de lechola, especie que se encontraba en periodo de retirada tras haber recibido tratamiento medicamentoso. Con respecto a las lubinas comercializadas, se constató que estas presentaban características compatibles con ejemplares procedentes de instalaciones de acuicultura de la misma zona.

Una piscifactoría de San Pedro del Pinatar había sufrido un robo recientemente. / Guardia Civil

El pescado había sido introducido en el circuito comercial "mediante documentación que simuilaba un origen legal, ocultando tanto su procedencia ilícita como su verdadera naturaleza. De este modo, el producto fue comercializado como pescado de captura salvaje, pese a proceder de instalaciones de acuicultura", señalan desde la Guardia Civil.

Como resultado de la operación se recuperaron e inmovilizaron 227 kilogramos de pescado de las especies lubina y lechola, evitando que llegaran al consumidor final. Los agentes detuvieron a dos personas por su presunta participación en los hechos.

La operación se ha desarrollado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Alicante y las diligencias fueron remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Elche en funciones de guardia.

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La investigación continúa abierta para determinar la cuantía total del pescado sustraído y esclarecer completamente los hechos.