Golpe policial a las redes de la marihuana: al menos un detenido y un criadero industrial desmantelado en Benifaió

Al menos un detenido y una cantidad "importante" de marihuana en distintas fases de cultivo intervenida es el resultado, provisional, de una operación contra el tráfico de drogas desarrollada desde primera hora de este martes, 7 de julio, en Benifaió y otros municipios de la Ribera por agentes de la Policía Nacional.

Se trata de la explotación final de una investigación desarrollada por agentes de la Unidad de drogas y crimen organizado (Udyco) de la comisaría de Xirivella, tras detectar la existencia de un grupo que se dedica al cultivo de marihuana en antiguas naves industriales hoy en desuso, como la localizada en el Camí de la Marcelina de Benifaió, a las afueras de este municipio de la Ribera Alta.

Se trata de una antigua fábrica de muebles de cocina y de baño, Fabricados Tritón, extinguida en diciembre de 2025, en la que la organización había montado toda una infraestructura para cultivar cannabis sativa de manera industrial.

Un detenido y "muchas plantas"

Los investigadores han contado con el apoyo de la Unidad de intervención policial (UIP) para dar seguridad durante el registro, así como con medios aéreos, entre ellos el helicóptero de la Jefatura Superior de Policía de València, cuyos vuelos bajos sobre el municipio no han pasado desapercibidos al vecindario.

La Policía Nacional únicamente ha confirmado la detención de una persona y la intervención de cierta cantidad -no especificada- de droga, alegando que se trata de "una operación en curso", así como que ese operativo se ha desarrollado de manera simultánea "en otros puntos de la provincia de Valencia".

La Policía Nacional y técnicos de Iberdrola, durante el registro de la nave de Benifaió convertida en criadero de marihuana. / Pascual Fandos

El mercado europeo paga mejor

Este tipo de explotaciones clandestinas tienen como finalidad la producción a gran escala de marihuana que después es exportada a países europeos -del este y del norte, sobre todo, y principalmente los bálticos y Polonia-, donde el precio del kilo al por mayor triplica en ocasiones al del mercado negro español.

Eso convierte los criaderos 'industriales' de cannabis sativa en tremendamente rentables y permite a los 'inversores' recuperar con las primeras cosechas el nada despreciable coste de la puesta en marcha del criadero, sobre todo de la maquinaria para climatizar y controlar los cultivos en condiciones óptimas.

El desorbitado consumo de luz

Uno de los principales marcadores que llevan a los cuerpos policiales a detectar este tipo de viveros ilegales, al margen del olor que indiscretamente alcanza en ocasiones la calle -por eso buscan naves industriales alejadas de la población o grandes casas de campo en lugares poco accesibles-, es el vertiginoso aumento del consumo eléctrico en un punto determinado de la red.

La razón es que mantener todo ese aparataje en funcionamiento día y noche para garantizar la máxima explotación de las plantas consume cantidades astronómicas de electricidad, algo que suele detectar Iberdrola a través de la monitorización constante de las redes eléctricas para regular los flujos de demanda y producción y evitar, entre otras cosas, un apagón como el que dejó España a oscuras en abril de 2025.

Conexiones ilegales

Por esa razón, además de las unidades policiales de soporte, los investigadores han contado con técnicos de Iberdrola durante la inspección en el interior del edificio industrial de Benifaió, ubicado en la carretera de acceso al municipio desde Alzira o Algemesí.

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Su cometido es, entre otros, desmantelar las complejas instalaciones de las que suelen estar dotados estos cultivos de marihuana al por mayor y anular las conexiones ilegales a la red general que ingenian los traficantes para que el consumo de luz les salga a coste cero.

Un furgón de la UIP, este martes, 7 de julio, ante la antigua fábrica de Benifaió, convertida en criadero industrial de marihuana. / Pascual Fandos

Fuente: Levante - EMV