Pamplona
Muere un hombre por una parada cardiorrespiratoria el primer día de Sanfermines
Ocurrió el lunes en un bar de la calle Estafeta
EFE
Un hombre de 72 años falleció después de sufrir una parada cardiorrespiratoria el lunes, en la primera jornada de los Sanfermines, en un bar de la calle Estafeta, según ha informado este martes DYA Navarra. DYA Navarra ha precisado a EFE que el suceso tuvo lugar en la tarde-noche del lunes.
En total, 130 personas fueron atendidas por DYA Navarra en la primera jornada de los Sanfermines, de las que 35 han sido trasladadas en las ambulancias de DYA Navarra a centros hospitalarios. Destaca la atención de 45 personas con diferentes heridas y traumas atendidas en el puesto de primera atención instalado como cada año en la plaza de la Diputación, 11 intoxicaciones etílicas y 4 por quemaduras.
Además, los profesionales de DYA Navarra han atendido 'in situ' en las últimas horas a un total de 22 personas con otras patologías, 5 por enfermedad y 8 para su posterior revisión.
Por otro lado, en el primer encierro de los Sanfermines, DYA Navarra ha atendido a 7 corredores, incluido el estadounidense de 61 años trasladado al Hospital Universitario de Navarra con un traumatismo craneoencefálico leve. Entre los heridos atendidos, cuatro han requerido asistencia por caídas, un corredor por un pisotón en el tamo de Estafeta y otro corredor con una contractura muscular.
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