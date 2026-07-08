La Safor
Un hombre fallece en la playa de Daimús
Vecino de Madrid y de unos 80 años de edad se ha desplomado mientras caminaba por la orilla
El pasado 15 de junio ya sucedió algo similar en el mismo punto de la playa damusense
De nuevo una persona muere en la playa daimusense en pocas semanas de diferencia y prácticamente en el mismo sitio que el anterior fallecido: la entrada número cinco a la playa más conocida como Zona Antica. Los hechos han ocurrido sobre las 11.30 horas de la mañana de este miércoles, cuando los socorristas de Cruz Roja han sido alertados del desplome de un hombre cerca de la orilla del mar.
Rápidamente se han desplazado al lugar y han procedido a reanimar a la persona, solicitando presencia de la Policía Local de Daimús, así como refuerzos de una unidad del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) para practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas.
Sombrillas para facilitar las tareas
Bajo un sol de justicia y gracias a la ayuda de bañistas que han cedido sus sombrillas, los sanitarios han estado durante más de media hora intentando recuperar al paciente, pero no han podido hacer nada por salvarle la vida.
El fallecido, de unos 80 años de edad, era residente en Madrid y hacía tan solo un par de días que se había desplazado a la playa de Damús, según fuentes consultadas por este periódico.
Ahora será la autopsia la que determine las causas del fallecimiento, aunque todo apunta a que haya podido sufrir alguna dolencia mientras caminaba por la orilla del mar.
El pasado 15 de junio, tal y como adelantó Levante-EMV, otra persona fallecía mientras se bañaba en la playa de Daimús. El deceso de este miércoles ha tenido lugar prácticamente en el mismo sitio que el del mes pasado.
Fuente: Levante - EMV
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