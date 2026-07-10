Seis personas mueren en el incendio forestal de Almería

Seis personas han muerto en el grave incendio forestal declarado en el municipio almeriense de Los Gallardos (Almería), en concreto en una pedanía del municipio vecino de Bédar, habiendo sido halladas algunas de las víctimas en el interior de vehículos que fueron alcanzados por las llamas, ha informado el 112 de Andalucía.

La dirección de la emergencia ha confirmado la muerte de estas seis personas en un fuego que ha obligado al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, a elevar el Plan Infoca a fase de emergencia, situación operativa 2. Sanz ha calificado el suceso de "noticia terrible" y ha trasladado las condolencias de la Junta de Andalucía asegurando que "hoy el corazón de todos los andaluces está de luto".

En esta misma línea, el presidente autonómico, Juanma Moreno, ha instado a la población a mantener la "máxima cautela" ante la virulencia del suceso.

El saldo de víctimas no termina en los fallecidos. El operativo médico ha reportado nuevos heridos graves: una mujer que ha resultado herida con quemaduras y que tuvo que ser evacuada al hospital de Torrecárdenas en la capital almeriense, y otra persona más trasladada al mismo centro hospitalario por intoxicación de humo.

Además, otras cuatro personas han sido asistidas sobre el terreno por patologías respiratorias y quemaduras leves derivadas de la exposición a la densa humareda.

El trágico desenlace se produce en medio de un éxodo masivo que ha vaciado de manera preventiva múltiples núcleos de población de la comarca del Levante almeriense. Permanecen evacuados los vecinos de la barriada de Almocáizar, de Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena, el Pinar de Bédar y un complejo turístico de la zona.

La evacuación de Bédar presentó desde el primer momento graves complicaciones logísticas, ya que su carretera principal de salida quedó bloqueada por el fuego, obligando a desviar a numerosos damnificados hacia la localidad de Lubrín. Allí, cerca de un centenar de personas están siendo acogidas y avitualladas gracias al despliegue solidario del Ayuntamiento y los vecinos.

Paralelamente, a esta hora hay albergadas en el Centro de Artes Escénicas de Los Gallardos un total de 54 personas, atendidas por los efectivos de emergencia y voluntarios de Cruz Roja.

Para hacer frente a la tragedia, se ha activado a la Unidad Militar de Emergencias (UME), cuyas unidades se desplegarán durante las próximas horas sobre el terreno para combatir el fuego codo a codo con los efectivos del Infoca y los bomberos. Actualmente, combaten las llamas 150 trabajadores forestales apoyados por cinco vehículos autobomba, la Unidad Médica (UMIF), la Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones y la Unidad de Mando.

El caos circulatorio provocado por el fuego y el humo mantiene cerradas desde el jueves dos arterias vitales para la provincia: la autovía A-7, cortada al tráfico en sentido creciente entre los kilómetros 709 y 714, y la carretera nacional N-340A en las inmediaciones del frente.

Fue precisamente en el kilómetro 511 de esta última vía donde se originó el desastre. El servicio de emergencias 112 ha llegado a gestionar más de 150 llamadas de ciudadanos alertando del inicio del fuego.

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Según indicaron los testigos en esos primeros avisos, la caída de un cable de tendido eléctrico originó unas llamas que se propagaron con inusitada rapidez a la masa forestal, desatando una tragedia sin precedentes recientes en la provincia.

Fuente: El Periódico