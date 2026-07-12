Detenido un hostelero por pagar a personas vulnerables para robar comida y servirlas en su bar

La Policía Nacional ha detenido al dueño de un bar de Elche acusado de pagar a personas en situación de vulnerabilidad para que robasen latas de conservas que después eran servidas en su propio establecimiento. El arrestado, de 65 años, ofrecía cinco euros por cada tres latas robadas, según las pesquisas policiales.

Los hechos se produjeron en el barrio ilicitano de El Toscar, donde los agentes descubrieron un supuesto sistema para conseguir productos destinados al bar a través de pequeños hurtos. Las conservas obtenidas de esta forma eran, principalmente, latas de pulpo y anchoas.

La investigación comenzó después de que la Policía Nacional detuviera a dos personas por el hurto de varias latas de conserva. Durante las gestiones realizadas por los agentes, ambos arrestados explicaron que el propietario de un bar les pagaba por sustraer los productos.

A partir de estas declaraciones, los investigadores centraron sus sospechas en el establecimiento y comenzaron a realizar diferentes vigilancias en sus inmediaciones.

Los policías observaron que varias personas llegaban al bar con bolsas y entraban en el local. Poco después, esas mismas personas salían del establecimiento sin las bolsas que llevaban al entrar. Según las fuentes policiales citadas por Europa Press, este movimiento se repetía de forma habitual.

Conservas sin facturas ni garantías sanitarias

Las vigilancias permitieron a los agentes reunir indicios sobre la posible recepción de mercancía robada. Sin embargo, la investigación también reveló otro aspecto relacionado con la forma en la que esos alimentos eran almacenados y servidos a los clientes.

La Policía comprobó que las latas presuntamente sustraídas se utilizaban en el bar sin un control adecuado sobre su procedencia, transporte o conservación. Los productos se servían sin que se hubiera respetado la cadena de frío necesaria y sin haber pasado por un proceso de higienización.

Los agentes registraron posteriormente el establecimiento y localizaron una gran cantidad de latas de conserva. El responsable del negocio no pudo aportar comprobantes, facturas ni otros documentos que acreditaran el origen legal de esos productos.

Las pesquisas confirmaron que el hostelero pagaba cinco euros por cada tres latas entregadas. Entre las personas utilizadas para obtener los productos había, según la investigación, desempleados, personas con adicciones y ciudadanos en situación de necesidad.

Los productos eran después incorporados al servicio habitual del establecimiento, pese a que no existía documentación que permitiera conocer dónde habían sido adquiridos o en qué condiciones habían llegado hasta el local.

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Tras reunir las declaraciones de los primeros detenidos, las observaciones realizadas durante las vigilancias y las latas encontradas en el registro, la Policía Nacional arrestó al propietario del bar como presunto autor de los delitos de incitación al hurto y contra la salud pública.