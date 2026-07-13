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César Antolín, un agricultor contra el incendio de Peñarroya de Tastavins: "Cogimos el tractor y labramos los campos de alrededor"

Vecino de la localidad, colabora junto a otros compañeros del sector primario en las tareas para existir un fuego que ya ha quemado 300 hectáreas

El agricultor César Antolín, este lunes en el puesto de mando avanzado en Monroyo.

El agricultor César Antolín, este lunes en el puesto de mando avanzado en Monroyo. / Miguel Ángel Gracia

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Cristina García

César Antolín vive en Peñarroya de Tastavins y desde este domingo por la tarde colabora en la extinción del fuego junto a otros tantos vecinos, también agricultores como él. "Nos llamaron ayer cuando estábamos en casa. Después de comer que es cuando empezó el incendio, y cogimos el tractor y nos pusimos a labrar los campos de alrededor, los más cercanos al pueblo", reconoce el agricultor en conversación con este diario.

César explica que "toda la gente del pueblo, de una manera u otra, colaboró, bien con tractores, o con banqueras, o cada uno con lo que podía". Y aunque el viento se ha calmado durante la noche favoreciendo las labores de extinción, la preocupación continúa presente entre los vecinos de Peñarroya, que este domingo recibieron un aviso Es-Alert con recomendaciones de precaución.

“La gente estaba asustada a primera hora de la no he porque la cosa pintaba mal, pero luego el viento apaciguó y se quedó la noche un poco más tranquila”, cuenta este vecino desde el Puesto de Mando Avanzado, al que ha acudido este lunes a las 6.00 horas para colaborar.

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Su preocupación está en que el viento se reavive esta tarde dificultando la extinción del incendio. Por eso, César y su familia están preparados para un posible desalojo. “La maleta está hecha”, indica. Es la primera vez que vive esta situación que le ha cogido “desprevenido” y describe como “desagradable”.

Fuente: El Periódico de Aragón

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