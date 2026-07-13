Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Condena expolio CastellónParaíso fresco Vila-realFran Sanchis lucha contra el cáncerOferta LidlGuardia CivilAyuda del Gobierno
instagramlinkedin

Sustracción de Menores

Cuatro detenidos por el caso de la bebé sustraída del Hospital de Gandia

El padre, la madre y la hermana mayor han pasado a disposición judicial

La cuarta detenida, es la hermana menor, de 17 años de edad que ha quedado en libertad

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Miguel Pérez

València

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría de Gandia han detenido y puesto a disposición judicial a todos los implicados en el caso la sustracción de la bebé del Hospital Francesc de Borja, hecho que sucedía tal y como informó Levante-EMV el pasado jueves.

Tras concluir la investigación en total han sido cuatro las personas detenidas por su relación con los hechos, el padre de nacionalidad argelina y 34 años de edad; la madre, de nacionalidad española y 40 años de edad, así como ambas hijas de ella, de 20 y 17 años respectivamente.

La menor iba a ser tutelada por la Conselleria de Servicios Sociales de la Generalitat Valenciana y los progenitores aprovecharon una visita al hospital para llevarse el padre a la menor en una bolsa de deporte.

En libertad los cuatro implicados

Tras varias investigaciones los agentes procedieron a la localización de la bebé que fue trasladado al hospital en buen estado y a la detención de ambos progenitores y de dos hijas de la madre que estaban en ese momento con la menor.

De los cuatro detenidos, el padre, la madre y la hija mayor han comparecido ante el juez que lleva la causa y tras prestar declaración han quedado en libertad. La cuarta implicada, la hija menor de 17 años, tras la exploración ante los agentes de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) quedaba también en libertad.

Noticias relacionadas

Las dos hermanas se han visto implicadas como colaboradoras al ocultar a la bebé cuando el padre se la entregó a las hijas de su mujer.

Fuente: Levante - EMV

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El paraíso fresco de 180.000 metros cuadrados que triunfa este verano en Vila-real para aliviar las olas de calor
  2. Confirmado por el Supremo: Ingresan en prisión los hermanos y el padre que expoliaron 500.000 euros a la empresa de Castellón donde trabajaban
  3. Una bravuconada acabó con la muerte de Antonio en Ludiente
  4. Se desprende parte del techo en una zona interna del Hospital General de Castellón
  5. Benicàssim empieza a 'dibujar' el nuevo bulevar entre el pueblo y Las Villas
  6. ¿Llega otra ola de calor a Castellón? La previsión de Aemet prevé un día con máximas de 42 grados
  7. Adiós al concierto de Mónica Naranjo en Castellón: Descubre los motivos de la cancelación
  8. La suerte sonríe a la provincia de Castellón: Un único acertante se lleva una lluvia de dinero en el Gordo de la Primitiva

La justicia elimina la multa de la ITV

La segunda comunidad extranjera más grande de Castelló prepara su fiesta

La segunda comunidad extranjera más grande de Castelló prepara su fiesta

Carrasco firma más de 30 convenios con entidades sociales de Castelló por más de dos millones de euros

Carrasco firma más de 30 convenios con entidades sociales de Castelló por más de dos millones de euros

¿Dónde cortarán la luz esta semana en Castellón? Encuentra la lista de municipios afectados aquí

¿Dónde cortarán la luz esta semana en Castellón? Encuentra la lista de municipios afectados aquí

El videoanálisis de Miguel Agost | Todos contra el fuego

El videoanálisis de Miguel Agost | Todos contra el fuego

Dani García, chef: “La tarta de limón más cremosa se consigue con este paso que muchos hacen mal”

Dani García, chef: “La tarta de limón más cremosa se consigue con este paso que muchos hacen mal”

El Villarreal alcanzará su 27ª temporada en Primera División y entrará en el club selecto del ‘top 20’: ¿qué equipos le superan?

El Villarreal alcanzará su 27ª temporada en Primera División y entrará en el club selecto del ‘top 20’: ¿qué equipos le superan?

Peinado pide a Begoña Gómez que justifique que sólo viajó a la graduación de su hija

Peinado pide a Begoña Gómez que justifique que sólo viajó a la graduación de su hija
Tracking Pixel Contents