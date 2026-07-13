Sustracción de Menores
Cuatro detenidos por el caso de la bebé sustraída del Hospital de Gandia
El padre, la madre y la hermana mayor han pasado a disposición judicial
La cuarta detenida, es la hermana menor, de 17 años de edad que ha quedado en libertad
Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría de Gandia han detenido y puesto a disposición judicial a todos los implicados en el caso la sustracción de la bebé del Hospital Francesc de Borja, hecho que sucedía tal y como informó Levante-EMV el pasado jueves.
Tras concluir la investigación en total han sido cuatro las personas detenidas por su relación con los hechos, el padre de nacionalidad argelina y 34 años de edad; la madre, de nacionalidad española y 40 años de edad, así como ambas hijas de ella, de 20 y 17 años respectivamente.
La menor iba a ser tutelada por la Conselleria de Servicios Sociales de la Generalitat Valenciana y los progenitores aprovecharon una visita al hospital para llevarse el padre a la menor en una bolsa de deporte.
En libertad los cuatro implicados
Tras varias investigaciones los agentes procedieron a la localización de la bebé que fue trasladado al hospital en buen estado y a la detención de ambos progenitores y de dos hijas de la madre que estaban en ese momento con la menor.
De los cuatro detenidos, el padre, la madre y la hija mayor han comparecido ante el juez que lleva la causa y tras prestar declaración han quedado en libertad. La cuarta implicada, la hija menor de 17 años, tras la exploración ante los agentes de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) quedaba también en libertad.
Las dos hermanas se han visto implicadas como colaboradoras al ocultar a la bebé cuando el padre se la entregó a las hijas de su mujer.
Fuente: Levante - EMV
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