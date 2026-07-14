En Benetússer
Se desploma un edificio de tres plantas en Valencia
Los vecinos fueron desalojados a tiempo, por lo que no hay que lamentar víctimas
Todo apunta a que el comienzo de unas obras en la parcela de al lado han causado el colapso
Lucía Prieto / Ada Dasí
Un edificio de tres plantas se ha desplomado este martes por la noche en Benetússer. Según ha podido saber Levante-EMV, los vecinos han sido desalojados a tiempo, por lo que no hay que lamentar víctimas.
Tal como cuentan los vecinos, el edificio ha empezado a caer desde el primer piso y, en cuestión de segundos, se ha venido abajo sobre sí mismo. Se trata de una finca de tres alturas situada en la Plaza 25 de Abril esquina con la calle Pintor Sorolla, muy próxima a la salida del túnel de Alfafar.
Los vecinos se encontraban ya desalojados de la finca debido a una nueva construcción que se está construyendo al lado. La excavación del agujero de la nueva obra habría afectado a la finca y, por este motivo, se procedió al desalojo de todas las viviendas esta misma semana.
Fuente: Levante - EMV
- El paraíso fresco de 180.000 metros cuadrados que triunfa este verano en Vila-real para aliviar las olas de calor
- Confirmado por el Supremo: Ingresan en prisión los hermanos y el padre que expoliaron 500.000 euros a la empresa de Castellón donde trabajaban
- Abordaje de un buque pesquero en Castellón: la embarcación ya se había dado a la fuga en 2025
- Fran Sanchis, el joven que lucha contra un cáncer con un pronóstico del 10% de supervivencia en Castellón: "Aún hay momentos en los que pienso que es una pesadilla"
- La suerte sonríe a la provincia de Castellón: Un único acertante se lleva una lluvia de dinero en el Gordo de la Primitiva
- Es oficial: La Seguridad Social confirma la jubilación 10 años antes, al 100% y sin coeficientes reductores para estos trabajadores
- Los bomberos se lanzan al agua para rescatar a tres bañistas en apuros en Orpesa
- Los lugares de Castellón donde se instalarán pantallas gigantes para el Francia-España del Mundial