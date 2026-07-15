RESCATE
Un senderista en estado grave tras sufrir un golpe de calor en el paraje de Caprala en Petrer
Los bomberos rescatan también a otro acompañante, que presentaba síntomas de fatiga
Sara Rodríguez
Un senderista de unos 45 años ha sido evacuado este miércoles en estado grave a un centro hospitalario tras sufrir un golpe de calor mientras realizaba una ruta por el barranco de la Escurina, en el paraje de Caprala, en Petrer. Otro hombre, de edad similar, que lo acompañaba, también tuvo que ser rescatado por los bomberos al encontrarse fatigado, aunque presentaba un estado menos grave, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.
El aviso se recibió a las 11:59 horas y la intervención concluyó a las 13:03 horas. Hasta la zona se movilizó el helicóptero de rescate junto al Grupo Especial de Rescate (GER).
Una vez localizados los dos senderistas, los bomberos descendieron desde el helicóptero para prestarles una primera asistencia sanitaria. Tras la valoración, comprobaron que uno de ellos presentaba un cuadro grave por golpe de calor, por lo que fue evacuado en helicóptero hasta la helisuperficie de la Policía Local de Petrer, donde una ambulancia esperaba para trasladarlo a un hospital.
Posteriormente, el dispositivo regresó para evacuar al segundo senderista, que se encontraba fatigado, aunque en mejor estado, según las mismas fuentes. También fue trasladado en helicóptero hasta la helisuperficie de la Policía Local de Petrer.
En el operativo participaron el helicóptero de rescate del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante y el Grupo Especial de Rescate (GER).
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Fuente: Información
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