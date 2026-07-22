Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Novedades tiroteoOkupación en CastellóCogida 'bous al carrer'Ola de calorAdiós PirámideApertura 'outlet'
instagramlinkedin

En el municipio de La Canonja

Detenido un hombre de 44 años en Tarragona por apuñalar a su pareja

La víctima se encuentra hospitalizada en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

Un vehículo de los Mossos

Un vehículo de los Mossos / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Tarragona

Los Mossos d’Esquadra han detenido este miércoles en La Canonja (Tarragona) a un hombre de 44 años acusado de apuñalar a su pareja, que se encuentra hospitalizada en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), según ha informado a EFE la policía catalana.

El suceso ha tenido lugar en torno de las diez de la mañana en el interior de la vivienda de la pareja, situada en la calle Escultor Martorell de este municipio tarraconense.

Según los Mossos d’Esquadra, el hombre, acusado de un delito de homicidio doloso en grado de tentativa, ha apuñalado a su mujer y le ha causado heridas de “extrema gravedad”.

Los vigilantes municipales han sido los primeros en acudir al domicilio y han retenido al agresor hasta que ha llegado la Policía autonómica.

Noticias relacionadas

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha atendido a la mujer y la ha traslado al hospital, donde permanece en la UCI, aunque, en principio, no se teme por su vida.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tirotean a un hombre cuando salía de su casa en Castelló
  2. Novedades sobre el tiroteo en Castellón: quién dio la voz de alarma, dónde fueron los impactos, movimientos previos en la finca...
  3. Ya hay fecha para la apertura de un nuevo 'outlet' de marcas en Castellón
  4. Un pueblo de Castellón descubre un refugio de la Guerra Civil durante la remodelación de una travesía
  5. La Policía Local de Burriana detiene a una mujer por un presunto delito contra la salud pública al confiscarle 20 gramos de cocaína
  6. Un pueblo de Castellón volverá a iluminar el cielo con un espectáculo de 300 drones en la playa
  7. Cogida en las fiestas de Moncofa: el toro cornea a un joven y lo levanta dos veces en el aire
  8. Investigan la causa de la muerte de un menor de edad hallado sin vida en Benicarló

Detenido un hombre de 44 años en Tarragona por apuñalar a su pareja

Detenido un hombre de 44 años en Tarragona por apuñalar a su pareja

El Castellón le birla una joya al Cádiz para reforzar su filial

El Castellón le birla una joya al Cádiz para reforzar su filial

Fue alcalde y termina su carrera como secretario: se jubila tras 32 años de servicio en Navajas

Fue alcalde y termina su carrera como secretario: se jubila tras 32 años de servicio en Navajas

La frontera entre un incendio y un megaincendio forestal cada vez es más fina: el papel del cambio climático

La frontera entre un incendio y un megaincendio forestal cada vez es más fina: el papel del cambio climático

Un 'geocaching' musical convertirá las calles del casco urbano de Benicàssim en un juego familiar

Un 'geocaching' musical convertirá las calles del casco urbano de Benicàssim en un juego familiar

Marta Barrachina subraya que los presupuestos autonómicos de 2026 impulsan las inversiones en Castellón

Marta Barrachina subraya que los presupuestos autonómicos de 2026 impulsan las inversiones en Castellón

El Facsa Playas confirma su hegemonía nacional en el Campeonato de España sub-20

El Facsa Playas confirma su hegemonía nacional en el Campeonato de España sub-20

Burriana informa sobre los recursos para luchar contra la violencia de género

Burriana informa sobre los recursos para luchar contra la violencia de género
Tracking Pixel Contents