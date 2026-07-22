EN MADRID
Resuelto el crimen del gas pimienta: un marido celoso mató al ingeniero y luego se suicidó
El hombre sospechaba que su esposa, que quería separarse de él, tenía una relación con el ingeniero, al que ella había conocido en un gimnasio en Las Tablas (Madrid)
El 14 de julio, tras matar al supuesto amante de su mujer, el asesino huyó en coche. Condujo hasta La Adrada (Ávila), pasó unas horas con su esposa y luego se tiró por un barranco
La Policía Nacional ha resuelto el asesinato de Facundo, un ingeniero de origen argentino y 37 años que fue rociado con gas pimienta y apuñalado en su casa de Las Tablas (Madrid), el pasado 14 de julio.
El asesino, según ha sabido el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica, es un hombre que estaba convencido de que su mujer mantenía una relación con el ingeniero. No ha sido detenido porque ya está muerto.
Obsesionado
La investigación del Grupo V de Homicidios ha revelado que, después de obsesionarse con la idea de la infidelidad, el hombre averiguó dónde vivía el ingeniero y acudió a su casa armado con un spray de gas pimienta y un cuchillo de cocina.
Cuando el ingeniero le abrió la puerta, le roció con el spray y luego le apuñaló trece veces con el cuchillo, que dejó junto al cadáver. El spray se lo llevó. Tras el crimen, el hombre, que llevaba puestas una gorra y unas gafas de sol, salió huyendo de la zona conduciendo un coche rojo. Fueron los vecinos los que, poco después, detectaron un fuerte olor a gas y llamaron al servicio de emergencias.
En el gimnasio
Según la reconstrucción realizada por los investigadores, tras cometer el asesinato el hombre condujo unos cien kilómetros hasta La Adrada, un pueblo de Ávila donde ese día estaba su mujer. Tras pasar unas horas con ella, se fue de la casa y se suicidó tirándose por un barranco.
Fuentes consultadas por este medio explicaron que la pareja estaba en trámites de separación a iniciativa de la mujer. Al parecer, el ingeniero y ella se habían conocido porque acudían al mismo gimnasio, ubicado en la urbanización Las Tablas, muy cerca del lugar del crimen.
- El FIB deja un Benicàssim a medio gas en pleno verano: 'Facturamos entre un 50% y un 60% menos que un fin de semana normal
- Un pueblo de Castellón descubre un refugio de la Guerra Civil durante la remodelación de una travesía
- Muere un hombre en Peñíscola tras la celebración de la final del Mundial
- Ya hay fecha para la apertura de un nuevo 'outlet' de marcas en Castellón
- La Policía Local de Burriana detiene a una mujer por un presunto delito contra la salud pública al confiscarle 20 gramos de cocaína
- Movimientos en las parroquias de Segorbe Castellón: el obispo ha dispuesto estas incorporaciones y ceses
- ¿Cómo afectará la nueva ola de calor a Castellón y cuál será el peor día?
- Muere un hombre de 61 años tras desplomarse frente a la Ciutat de la Justícia de Castelló