Investigados dos hombres por acuchillar a un joven en Cheste por negarse a comprarles droga

Un mes después de que tres hombres acorralaran y acuchillaran a otro en un bar de Cheste por negarse a comprarles droga, la Guardia Civil ha identificado a dos de los implicados de los que nada se sabía en su momento, lo que ha permitido incluirlos como investigados en la causa. Tanto el autor material del apuñalamiento, en prisión desde el momento de los hechos, 20 de junio, ya que fue detenido en el acto, como los nuevos investigados están acusados de un delito de homicidio en grado de tentativa, que tramita la jueza titular de la plaza 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Requena.

La agresión se produjo el pasado día 20 de junio, cuando un vecino de Cheste de 24 años fue interceptado por tres hombres en la calle, "con el fin de que comprara droga", ha informado este jueves, 23 de julio, la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia. Al negarse, uno de los tres atacó a la víctima con un arma blanca y el joven echó a correr. Fue perseguido hasta que consiguió entrar en el interior de un bar, donde fue finalmente fue apuñalado.

Resistió el primer disparo de táser

Una vez recibido el aviso de un testigo en el 112, tres agentes de la Policía Local de Cheste acudieron y vieron al agresor principal con el arma blanca aún en la mano. Uno de los policías hizo uso de su defensa eléctrica, la táser, pero el agresor, lejos de quedar inmovilizado, se arrancó los dardos y apuñaló al agente. Por fortuna, el chaleco impidió que tuviera lesiones de gravedad, por lo que logró volver a descargar un nuevo disparo y reducir al autor.

El detenido, de 31 años, fue acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa y la jueza decretó su ingreso en prisión provisional al día siguiente.

A partir de ese momento, el Equipo de Policía Judicial de Llíria se hizo cargo de la investigación del hecho. Gracias al visionado de las cámaras de seguridad y a la colaboración entre la Guardia Civil y la Policía Local de Cheste, se consiguió identificar a los dos acompañantes del detenido.

Pendiente de expulsión y en busca y captura

De esta forma, asegura la citada fuente, "la versión inicial de un agresor solitario dejó de tener sentido". De hecho, en los vídeos se ve cómo ambos cooperaron con el autor principal mediante agresiones físicas a la víctima en la calle, así como su participación en la posterior persecución hasta el interior del establecimiento donde se produjo el apuñalamiento.

Gracias a ese trabajo, los dos coautores de la agresión, uno de 26 y otro de 30 años, pudieron ser investigados y ahora están a disposición del juzgado. A uno le constaba, además, una orden de expulsión, por lo que fue ingresado en un Centro de internamiento de extranjeros (CIE) que custodia la Policía Nacional en el complejo policial de Zapadores, a la espera de lo que decrete la autoridad competente.

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El otro, por su parte, tenía una orden de busca, captura e ingreso en prisión en vigor, así que el juzgado de guardia decretó su encarcelamiento en cumplimiento de esa requisitoria judicial.