Ocho heridos por una deflagración de gas en los accesos a una parada de metro en Barcelona

Ocho hombres han resultado heridos este miércoles por la noche a raíz de una fuga de gas que ha levantado una gran llamarada en la estación de metro de Plaça de Sants de Barcelona, donde desde el pasado 17 de julio se están llevando a cabo obras de accesibilidad e instalación de ascensores para mejorar adaptar la parada a personas con movilidad reducida.

Las primeras informaciones apuntan a que la fuga que habría originado la deflagración podría proceder de una tubería, y desde el Ayuntamiento de Barcelona no han confirmado por el momento que exista una relación directa entre el incidente y los trabajos. El consistorio, además, señala que la fuga ya se habría producido durante la tarde.

Por el incidente se han movilizado un total de nueve dotaciones de Bombers de Barcelona y ocho ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) tras recibir el aviso poco después de las diez de la noche. Una vez allí han controlado la incidencia y atendido a los afectados (dos graves, tres menos graves y tres leves), que han sido trasladados al Hospital Vall d'Hebron y al Hospital Clínic. Por su lado, Protecció Civil también ha activado en prealerta el plan Procicat.

Obras en la L1

Desde el pasado 17 de julio y hasta el próximo 28 de agosto, la estación de Plaça de Sants permanece afectada por unas obras destinadas a adaptar la parada para las personas con movilidad reducida y renovar las vías de la L1. Los trabajos incluyen la sustitución del balasto de grava por una base de hormigón, una actuación con la que se busca mejorar la fiabilidad del servicio y reducir las vibraciones.

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Como consecuencia de las obras, permanece cortado el tramo de la L1 entre Florida y Plaça de Sants. Mientras dure la afectación, se ha habilitado un servicio alternativo de autobuses, además de un transporte especial para personas con movilidad reducida desde Hostafrancs. También se recomienda utilizar como alternativas los FGC entre Av. Carrilet y Espanya o las líneas de Rodalies entre L’Hospitalet y Barcelona-Sants.