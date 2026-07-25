Vecinos de la Vall d'Uixó consternados por el incendio forestal: "Siento mucha impotencia"

El incendio forestal que mantiene en vilo a la Vall d'Uixó ha dejado tras de sí una profunda preocupación entre los vecinos, que observan con impotencia cómo las llamas devoran uno de los principales espacios naturales del municipio. Más allá del riesgo para viviendas y explotaciones ganaderas, muchos lamentan la pérdida de un entorno que forma parte de su día a día y reclaman una mayor prevención para evitar que episodios como este vuelvan a repetirse.

Una vecina ha explicado que se enteró de la noticia mientras estaba trabajando, cuando le avisaron de que existían "dos o tres puntos del pueblo ardiendo". Aunque confía en que el fuego no alcance el casco urbano, sí teme por las viviendas diseminadas en la montaña y por las personas que residen en ellas durante todo el año.

Está todo un poco abandonado Vecino de la Vall d'Uixó

El mayor dolor, asegura, es comprobar cómo desaparece un paisaje muy vinculado a la vida de los vecinos. "Es una pena muy grande", afirma, mientras recuerda las rutas de senderismo que frecuenta habitualmente, como las de las Minas de Terreta o la Lomereta. "No sabemos hasta cuándo podremos volver a pisarlas", lamenta, al tiempo que muestra su preocupación por las ganaderías situadas en el interior del monte.

Otro vecino explica que la Policía les obliga a abandonar la zona donde se encuentran debido a la cercanía de las llamas. "Nos han obligado a salir y estamos esperando a que nos dejen entrar otra vez", cuenta mientras observa la evolución del incendio.

Entre los vecinos también se repite la sensación de que falta una mayor gestión preventiva del monte. Uno de ellos considera que "está todo un poco abandonado" y reclama una limpieza más frecuente de la vegetación, recordando que no es la primera vez que la localidad sufre un incendio de estas características.

Tras conocerse la detención de una persona como presunta responsable del origen del fuego, algunos vecinos muestran su indignación. "No está bien incendiar los montes así como así", señala una residente, quien insiste en que, independientemente de cómo avance la investigación, es necesario reforzar las labores de prevención y mantenimiento de los espacios forestales.

La preocupación también alcanza a quienes viven en municipios cercanos. Un vecino de Vilavella resume el sentimiento general con una sola palabra: "impotencia". Confía en el trabajo de los equipos de emergencia y espera que el incendio pueda controlarse cuanto antes para evitar consecuencias aún mayores.

Nos han obligado a salir y estamos esperando a que nos dejen entrar otra vez Vecino de la Vall d'Uixó

Otros testimonios ponen el foco en las causas estructurales que, a su juicio, favorecen este tipo de episodios. Algunos vecinos relacionan el avance del incendio con las altas temperaturas y el cambio climático, mientras que otros reclaman una mejor limpieza del monte, la recuperación del pastoreo tradicional y una mayor coordinación entre las administraciones.

Mientras el operativo continúa trabajando para frenar el avance de las llamas, en la Vall d'Uixó predomina una mezcla de tristeza, preocupación e incertidumbre ante la pérdida de un patrimonio natural que muchos consideran parte de su identidad.