Movilidad
Un incendio en el metro de Barcelona obliga a evacuar estaciones de la línea 1 y deja a 120 atendidos por Emergencias
La circulación no funciona entre Universitat y La Sagrera tras el desalojo de Glòries y el cierre de la estación de Clot
Judit Bertran
Un incendio en el recubrimiento de la catenaria de la L1 del metro de Barcelona entre Clot y Glòries ha afectado a la circulación de esta línea y de la L2 este lunes por la tarde. Poco antes de las 18 h ya se ha empezado a detectar humo en el interior de los túneles que ha obligado a parar a los trenes que estaban circulando por la zona afectada.
Por ello, se ha desalojado la estación de Glòries y se ha cerrado la del Clot, donde ambas líneas confluyen y los trenes han dejado de parar. Además, también ha quedado afectada la frecuencia de paso y la L1 no funciona entre las estaciones de Universitat y la Sagrera, el tramo más céntrico del recorrido. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha habilitado un servicio alternativo por carretera.
Según ha confirmado el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), un total de 120 personas han sido afectadas por inhalación de humo y de las 59 personas valoradas, 58 de ellas presentan afectaciones leves y una en estado menos grave. Tres de ellas han sido trasladadas al Hospital del Mar mientras que otras seis se han dirigido al CUAP Sant Martí.
Ninguno de los atendidos, ahora bien, presenta síntomas de gravedad y sólo algunas han recibido atención con mascarillas de oxígeno por inhalación de humo. Otras han podido volver a casa. Por su lado, Protecció Civil ha activado la alerta Ferrocat y el teléfono de emergencias 112 ha recibido un total de 102 llamadas de ciudadanos alertando del incendio.
Un incendio en el recubrimiento de la catenaria de la L1 del metro de Barcelona entre Clot y Glòries ha afectado a la circulación de esta línea y de la L2 este lunes por la tarde. Poco antes de las 18 h ya se ha empezado a detectar humo en el interior de los túneles que ha obligado a parar a los trenes que estaban circulando por la zona afectada.
Por ello, se ha desalojado la estación de Glòries y se ha cerrado la del Clot, donde ambas líneas confluyen y los trenes han dejado de parar. Además, también ha quedado afectada la frecuencia de paso y la L1 no funciona entre las estaciones de Universitat y la Sagrera, el tramo más céntrico del recorrido. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha habilitado un servicio alternativo por carretera.
Según ha confirmado el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), un total de 120 personas han sido afectadas por inhalación de humo y de las 59 personas valoradas, 58 de ellas presentan afectaciones leves y una en estado menos grave. Tres de ellas han sido trasladadas al Hospital del Mar mientras que otras seis se han dirigido al CUAP Sant Martí.
Ninguno de los atendidos, ahora bien, presenta síntomas de gravedad y sólo algunas han recibido atención con mascarillas de oxígeno por inhalación de humo. Otras han podido volver a casa. Por su lado, Protecció Civil ha activado la alerta Ferrocat y el teléfono de emergencias 112 ha recibido un total de 102 llamadas de ciudadanos alertando del incendio.
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Fuente: El Periódico
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