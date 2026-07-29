Carreteras cortadas hoy miércoles por el incendio de la Vall d'Uixó: consulta la lista de las vías cerradas al tráfico

El incendio forestal de la Vall d'Uixó entra ya en su quinta día sin que las autoridades puedan controlar un fuego que arrasa ya 10.000 hectáreas y que ya se extiende en un perímetro de más de 75 kilómetros. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha actualizado este miércoles 29 de julio las carreteras cortadas por el incendio y piden evitar la circulación por las zonas afectadas

Más de 600 efectivos trabajan en la estabilización de uno de los incendios más grandes de la historia de Castellón. Las llamas y la presencia de denso humo sigue provocando que las autoridades tengan que mantener importantes cortes de tráfico para proteger a la población y facilitar que los vehículos oficiales puedan acceder a las zonas más afectadas por el incendio.

Carreteras cortadas en la provincia de Castellón

Según la última actualización de la DGT de hoy miércoles a las 6:20h, un total de ocho carreteras permaneces cortadas por afectaciones del incendio.

CV-200 Aín

CV-203 Caudiel

CV-205 Tales

CV-215 l’Alcúdia de Veo

CV-219 Eslida

CV-223 Nules

CV-2261, CV-230 la Vall d’Uixó

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La DGT recomienda a los afectados por los cortes de carreteras estar informados por los canales habituales y evitar la circulación por las vías afectadas. Asímismo, Sanitat recuerda que es recomendable el uso de mascarillas y evitar abrir las ventanas de casa para reducir el impacto del humo en la salud.

Fuente: Levante - EMV