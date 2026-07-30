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Andalucía

Detenido por agredir a su pareja en Málaga y atrincherarse en la azotea cuatro horas

Archivo - Arxiu - Vehicle de la Guàrdia Civil

Archivo - Arxiu - Vehicle de la Guàrdia Civil / Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

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Málaga

Un hombre de 51 años ha sido detenido por la Policía Nacional en Málaga por agredir presuntamente a su pareja y posteriormente atrincherarse en la azotea durante cuatro horas para no ser arrestado por los agentes de la autoridad.

La víctima, de 44 años, alertó sobre las 20.30 horas de este miércoles de que había sido agredida por su pareja en una vivienda ubicada en la calle Séneca, por lo que inmediatamente la Policía se trasladó al lugar, han informado a EFE fuentes de la investigación.

El agresor se subió a la terraza y amenazó con suicidarse, por lo que los agentes intentaron negociar con el mismo durante varias horas para que depusiera su actitud.

Sobre las 00.30 horas pudo ser arrestado y trasladado a los calabozos de la Comisaría Provincial de Málaga.

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La Policía lo investiga por un presunto delito de violencia de género y atentado a la autoridad y en las próximas horas será conducido ante la autoridad judicial.

Fuente: El Periódico

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