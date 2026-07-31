Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Invasión en CeutaOrigen del incendio'Caseta milagro'Donde MarisaPelotas de MaciánDos aperturasPunto negroGrand PrixCampeón en Castellón
instagramlinkedin

En Benahavís

La Guardia Civil detiene al presunto asesino de la mujer hallada apuñalada en su casa de Málaga

El arrestado, un conocido de la víctima, era el principal sospechoso desde que el cuerpo fue hallado en su casa con heridas de arma blanca

Agentes judiciales accediendo a la escena del crimen.

Agentes judiciales accediendo a la escena del crimen. / Juan Carlos Domínguez (EFE)

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Jose Torres

La Guardia Civil ha confirmado este viernes la detención de un hombre como presunto autor de la muerte de una mujer de 45 años y origen húngaro cuyo cuerpo fue hallado hace diez días con heridas de arma blanca en su vivienda de Benahavís (Málaga). Aunque no han trascendido datos sobre la identidad del arrestado y las circunstancias de su detención, desde el instituto armado han confirmado que se trata del varón al que buscaban desde el día del crimen, un conocido de la mujer sobre el que recayeron todas las sospechas. De momento tampoco se conoce el motivo de la agresión, si bien se descartó la violencia de género al no existir una relación afectiva previa entre ambos.

Los hechos se conocieron pasadas las 9.00 horas del martes 21 de julio. Una llamada a las autoridades alertó de una posible agresión en el interior de una vivienda de la Urbanización Los Arqueros y Las Jacarandas. El alertante aseguró que había escuchado un grito muy fuerte procedente del inmueble, del que poco después salió un hombre que se marchó del lugar a toda prisa en un vehículo. Cuando los sanitarios y la Guardia Civil llegaron al lugar no pudieron hacer nada por la mujer, que presentaba heridas de arma blanca en el cuello.

Fuente: La Opinión de Málaga

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El incendio forestal en la Vall d'Uixó, en directo: confinan la Vall d'Uixó, la Vilavella y Artana por el fuego descontrolado
  2. Un conductor de Castellón muere en un accidente en la autovía A-23
  3. La desesperada llamada de auxilio de una familia de La Vilavella que ha perdido el trabajo de tres generaciones: 'Verlo todo a pique rompe el alma
  4. Subasta de una compañía cerámica de Castellón: el proceso entra en la recta final
  5. Relativo optimismo de cara al sexto día del incendio de la Vall pese a los apuros en Artana
  6. El nuevo outlet de marcas de Castelló busca personal para su apertura en otoño
  7. Así será la pasarela que unirá Almassora y Vila-real sobre el Millars: 5,5 metros de ancho y carril bici
  8. Herido grave un joven tras ser cogido por una vaca en las fiestas de Tírig

Castelló reconoce el éxito del Club Natación Azahar Sincro

Castelló reconoce el éxito del Club Natación Azahar Sincro

Una romería de 19 kilómetros une Benicarló con su ermita en la III Bienal dels Sants de la Pedra

Una romería de 19 kilómetros une Benicarló con su ermita en la III Bienal dels Sants de la Pedra

Directo | Mercado de fichajes del CD Castellón: Ilias Kostis, el último en llegar

Directo | Mercado de fichajes del CD Castellón: Ilias Kostis, el último en llegar

Las cifras del traspaso de Ilias Kostis: el CD Castellón 'pesca' una buena pieza en la cantera del Atlético

Las cifras del traspaso de Ilias Kostis: el CD Castellón 'pesca' una buena pieza en la cantera del Atlético

Las fotografías de Kmy Ros del incendio de la Vall d'Uixó

Las fotografías de Kmy Ros del incendio de la Vall d'Uixó

Moncofa estrena su 13ª Fira del Llibre en el paseo marítimo: más de 40 autores junto al Mediterráneo

Moncofa estrena su 13ª Fira del Llibre en el paseo marítimo: más de 40 autores junto al Mediterráneo

Varios accidentes dificultan un tráfico ya intenso en la segunda operación salida del verano

Varios accidentes dificultan un tráfico ya intenso en la segunda operación salida del verano

El águila imperial ibérica se recupera en España y ya supera los 1.000 ejemplares

El águila imperial ibérica se recupera en España y ya supera los 1.000 ejemplares
Tracking Pixel Contents