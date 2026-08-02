Conduce a toda velocidad contradirección y muerde a un policía al ser detenida
La arrestada se negó a someterse a las pruebas de alcoholemia y detección de drogas cuando fue interceptada en un vial de Pilar de la Horadada y agredió a los agentes
D. Pamies
Agentes de la Policía Local de Pilar de la Horadada (Alicante) han detenido a una mujer, de 48 años y de nacionalidad española, que circulaba a gran velocidad y en sentido contrario. La conducción fue detectada por los agentes, que intervinieron ante el grave riesgo que suponía para la seguridad vial.
La conductora, con problemas de salud mental, fue interceptada en la vía pública. Una vez detenida la marcha del vehículo, los agentes le requirieron que se sometiera a las pruebas de alcoholemia y detección de drogas. Según la información policial, la mujer se negó a realizar esas pruebas.
La intervención derivó después en un enfrentamiento con los agentes. La conductora mostró una actitud violenta y agredió a los policías que actuaban en el servicio. Uno de ellos llegó a sufrir un mordisco durante la actuación.
La mujer fue finalmente detenida como presunta autora de varios delitos: conducción temeraria, negativa a someterse a las pruebas de alcohol y drogas, desobediencia grave y atentado contra agentes de la autoridad.
La Policía Local subraya que la intervención permitió frenar una conducta que entrañaba un riesgo grave para el resto de usuarios de la vía. Tras la detención, la conductora fue trasladada e ingresada en el hospital de Torrevieja. El agente herido por la mordedura de la mujer, es interino y se acababa de incorporar de nuevo a la plantilla.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: Información
- Muere una niña de 13 años en un trágico accidente entre una autocaravana y un camión en la AP-7 en Benicàssim
- Alerta de Aemet en Castellón: aviso naranja por tormentas, granizo y rachas muy fuertes de viento
- Una empresa de cerámica de Castellón cambia de propietario para consolidar 'un grupo de referencia del sector
- Fallece el joven de 21 años herido por una vaca en las fiestas de Tírig
- Granizada en Castellón: la lluvia y el pedrisco descargan con fuerza en Els Ports
- Tírig cancela sus fiestas patronales ante el empeoramiento del joven herido por una vaca
- Onda llora la muerte de Miguel Ángel Monfort, 'Churret': 'Tu recuerdo seguirá vivo en cada cima
- El incendio forestal en la Vall d'Uixó, en directo: confinan la Vall d'Uixó, la Vilavella y Artana por el fuego descontrolado