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Detenido un hombre de 20 años en Getxo por agresión sexual a una mujer en la vía pública

Los hechos ocurrieron de madrugada en Algorta, cuando la Ertzaintza ha sorprendido al individuo 'in fraganti' agredendo a la joven de 19 años

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza / EUROPA PRESS - Archivo

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EFE

Bilbao

Un hombre de 20 años ha sido arrestado este domingo en Getxo (Bizkaia) como presunto autor de una agresión sexual a una mujer, a la que habría conocido durante la misma noche, en plena vía pública.

Según ha informado el departamento de Seguridad, los hechos se han producido sobre las 5:00 horas de la madrugada el barrio de Algorta, cuando unos jóvenes se han dirigido a una patrulla de la Ertzaintza para informarles de que habían visto a una pareja y la mujer se encontraba llorando.

La patrulla policial ha acudido al lugar y ha observado cómo un hombre agarraba por los brazos a una mujer mientras la agredía sexualmente.

Un ertzaina ha agarrado al varón para separarlo de la mujer y el individuo ha reaccionado de manera agresiva, por lo que ha sido engrilletado.

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La Ertzaintza ha activado el protocolo para víctimas de delitos contra la libertad sexual y la víctima, de 19 años, ha sido trasladada al Hospital de Cruces.

Fuente: El Periódico

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