Desarticulado en València un grupo itinerante que robaba en viviendas tras marcarlas con hilo de pegamento

Cambio de método pero no de delito. Atrás quedaron las marcas en los marcos de las puertas o la cinta auto adhesiva. Este grupo criminal se había especializado en dejar muchas menos evidencias de haber vigilado los inmuebles. Agentes de la Policía Nacional, junto con la Policía de Georgia, han desarticulado un grupo criminal itinerante especializado en la comisión continuada de robos con fuerza en interior de domicilios. Para ello, dejaban las puertas de las viviendas marcadas con un hilo de silicona o de pegamento casi transparente entre el marco y la hoja de la puerta, de tal manera que, al regresar varios días después, podían comprobar si alguien había abierto la puerta y, por lo tanto, si la casa estaba ocupada o vacía en esos momentos.

La operación ha permitido la detención in fraganti de tres personas cuando cometían un robo con fuerza en València, a las que se les imputa los delitos de pertenencia a grupo criminal, falsedad documental y 18 robos con fuerza en interior de domicilio. A estos detenidos les constaban tres reclamaciones judiciales vigentes.

La investigación comenzó en abril de 2025, cuando se tuvo conocimiento de la presencia de un grupo criminal itinerante muy activo en la provincia de València especializado en robos con fuerza en el interior de domicilio.

Tras una compleja investigación los agentes pudieron identificar a los miembros del entramado, que resultaron ser personas con un marcado carácter itinerante y gran profesionalidad, y que daban infraestructura a otras redes criminales que venían a España a cometer hechos delictivos por períodos cortos de tiempo para, posteriormente, regresar a su país de origen después de conseguir sus objetivos. Se repartían los papeles alternando las tareas de búsqueda de domicilios, alquiler de los vehículos, labores de vigilancia, apertura y acceso al interior de inmuebles.

Un paraguas para no ser reconocidos

Para los desplazamientos alquilaban vehículos con documentación falsa o a nombre de testaferros. Una vez en el lugar y con el vehículo alejado del sitio, escondían las llaves de este en las inmediaciones. Cuando procedían a acceder a los edificios portaban un paraguas para ocultar sus rostros, con el objetivo de no ser reconocidos por las posibles cámaras de videovigilancia.

Los días de diario, a plena luz del día, reconocían el terreno, mientras que por las noches y durante los fines de semana seleccionaban las viviendas mediante el marcaje de puertas con hilos de pegamento. De esta manera podían corroborar que no había moradores y, así, acceder al interior para conseguir su botín: joyas, relojes, dinero y dispositivos electrónicos. Conseguido el objetivo, enviaban los efectos robados a su país de origen a través de paquetería, dificultando así su relación con los hechos.

Sedes en Gandia y Cullera

Los agentes llevaron a cabo la explotación del operativo a medios del mes de junio, cuando detuvieron a tres personas in fraganti tras cometer un robo con fuerza en València. Se les intervino 2.000 euros, herramientas y documentación falsa.

Los agentes llevaron a cabo dos entradas y registros en Gandia y Cullera, donde interceptaron un paquete con destino a Georgia, 40 joyas, seis relojes, 2.000 euros, ganzúas, llaves maestras, láminas para impresioning, pegamento y diverso material para elaborar llaves maestras.

Además, se procedió a la intervención de un paquete postal enviado a Georgia con gran cantidad de efectos sustraídos: una maleta que contenía en su interior ropa de marca, un maletín de póquer, un portátil y un robot de limpieza. Todos estos objetos robados fueron devueltos a su dueño.

Los tres detenidos han ingresado en prisión, a quienes se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, falsedad documental y 18 robos con fuerza en interior de domicilio. Les consta, además, tres reclamaciones judiciales vigentes. La investigación continúa abierta en estos momentos tanto para esclarecer otros hechos delictivos como para la devolución de efectos sustraídos.

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Métodos para prevenir la intrusión

La Policía Nacional aconseja a los ciudadanos simular la presencia en el domicilio a través de luces y lámparas con temporizadores, y no dejar las persianas completamente bajadas, ya que es una forma fácil para que los delincuentes se percaten de que se encuentra vacío. Es importante que los ciudadanos tengan en cuenta que si observan en las puertas de sus viviendas marcas como testigos de plástico, hilos de pegamento, plastilina, trozos de papel o algún pequeño objeto apoyado en la puerta -técnicas utilizadas para detectar la ausencia de los moradores- avisen al 091.