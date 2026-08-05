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Un guardia civil mata a su mujer en la Comandancia de Llanes (Asturias) y resulta herido grave tras disparar a varios compañeros en su huída

Gran movilización de agentes hacia la zona del suceso, vinculado a un violencia de género en el seno de una antigua pareja de guardias civiles

Un teniente de Ribadesella ha resultado herido grave por los disparos

El agresor que irrumpió en el cuartel, también herido

Agentes de la Policía Local, en el perímetro del cuartel de Llanes tras el tiroteo.

Agentes de la Policía Local, en el perímetro del cuartel de Llanes tras el tiroteo. / R. D.

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P. T. / R. D.

Alarma en Llanes (localidad asturiana) tras registrarse disparos de arma de fuego en la zona de cuartel de la Guardia Civil. Las primeras informaciones apuntan a que, a resultas del grave suceso, hay una agente fallecida y, al menos, una persona herida grave.

Una ambulancia y un vehículo de la Guardia Civil, junto al cuartel de Llanes tras registrarse el tiroteo.

Una ambulancia y un vehículo de la Guardia Civil, junto al cuartel de Llanes tras registrarse el tiroteo. / R. D.

Según ha podido saber La Nueva España, el suceso podría estar vinculado a un posible caso de violencia de género en el seno de un antiguo matrimonio de agentes de la Guardia Civil, ya divorciados, que ha acabado en tragedia con lo acontecido hoy al mediodía en el cuartel de Llanes. La pareja tiene tres hijos en común. Fuentes conocedores del caso indican también que sobre el agresor pesaba también una orden de alejamiento respecto a la víctima.

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Hacia el lugar se están movilizando agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil para esclarecer lo ocurrido, así como servicios sanitarios para atender a los heridos.

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Fuente: La Nueva España

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