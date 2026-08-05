Peligroso
Un guardia civil mata a su mujer en la Comandancia de Llanes (Asturias) y resulta herido grave tras disparar a varios compañeros en su huída
Gran movilización de agentes hacia la zona del suceso, vinculado a un violencia de género en el seno de una antigua pareja de guardias civiles
Un teniente de Ribadesella ha resultado herido grave por los disparos
El agresor que irrumpió en el cuartel, también herido
P. T. / R. D.
Alarma en Llanes (localidad asturiana) tras registrarse disparos de arma de fuego en la zona de cuartel de la Guardia Civil. Las primeras informaciones apuntan a que, a resultas del grave suceso, hay una agente fallecida y, al menos, una persona herida grave.
Según ha podido saber La Nueva España, el suceso podría estar vinculado a un posible caso de violencia de género en el seno de un antiguo matrimonio de agentes de la Guardia Civil, ya divorciados, que ha acabado en tragedia con lo acontecido hoy al mediodía en el cuartel de Llanes. La pareja tiene tres hijos en común. Fuentes conocedores del caso indican también que sobre el agresor pesaba también una orden de alejamiento respecto a la víctima.
Hacia el lugar se están movilizando agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil para esclarecer lo ocurrido, así como servicios sanitarios para atender a los heridos.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: La Nueva España
- Onda reparte 1,8 millones de la Lotería Nacional: 'Es una alegría después de lo que ha sufrido el pueblo por el incendio
- Encontronazo entre una guía turística y un concejal de Vox por las fiestas de la Magdalena en Castelló: multa de 150 euros
- La emotiva felicitación de Carlos Sobera, Sonsoles Ónega o Revilla a un pueblo de Castellón por sus 300 años de historia
- Los pueblos de Castellón donde actuará la Orquesta Panorama este año
- Un accidente complica la entrada a Castelló y Benicàssim
- Muere un trabajador del Arenal Sound tras sufrir 'un desmayo
- Rescatan a tres personas atrapadas en una zona de difícil acceso en un monte de Castellón
- ¿Dónde conseguir las gafas gratis de la ONCE y el Gobierno para ver el eclipse solar? Puntos de recogida en Castellón