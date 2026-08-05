La Guardia Civil desarticula una red internacional que introducía cocaína en los puertos de València, Málaga y Algeciras

Una investigación dirigida por la Fiscalía Especial Antidroga y el Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional y ejecutada por el Grupo Central Antidroga de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y la Policía Nacional de Ecuador (UIACE y UIPA) ha permitido desmantelar una organización criminal de carácter internacional que se dedicaba a introducir grandes cantidades de cocaína a través de los puertos de València, Málaga y Algeciras.

En el marco de la Operación Mondragón, la Guardia Civil en colaboración con la Policía Nacional de Ecuador ha logrado acceder al complejo entramado societario del que se habían servido hasta ahora los detenidos, para así dar apariencia de legalidad a importaciones que realizaban desde Sudamérica y que introducían en los puertos españoles camuflando la droga en algunos de estos envíos.

Apariencia de legalidad

El volumen de negocio que les generaba a los narcos este tipo de envíos les llevó a tener que articular un complejo entramado societario así como jerárquico para que la cocaína llegara a buen puerto. La principal rama jerárquica era la vía española, donde narcos españoles y marroquíes eran los responsables de la estructura empresarial para dar apariencia de legalidad a la importación de contenedores desde Sudamérica. Para hacerlo más creíble daban un destino a la carga legal intentando así no levantar sospechas.

La otra rama, la ecuatoriana, era el punto de salida de la mayor parte de las 21 toneladas de cocaína incautadas a lo largo del año 2024. Como es habitual en estas operaciones, los narcos controlaban la "contaminación" de los contenedores que salían del puerto de Guayaquil con destino a España.

Inversores albaneses en Dubai

Y la tercera operativa, mucho mas compleja, estaba asentada en Dubai donde inversores albaneses inyectaban grandes cantidades de dinero a las empresas españolas y que a su vez servían como pagos para dotar de actividad a las mismas y así poder camuflar esos grandes envíos periódicos de cocaína.

Las primeras detenciones y registros se llevaron a cabo en Ecuador, en marzo de 2025, por parte de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil junto con la Policía Nacional ecuatoriana. Se registraron medio centenar de domicilios en diversos puntos con el resultado de 36 personas detenidas.

Un millón de euros en casa

Tras una laboriosa tarea de investigación que se prolongó por espacio de más de dos años, se dio con la ramificación de los narcos en España procediendo a registrar domicilios en Alicante, Sevilla, Cádiz y Arnedo, procediendo a detener a ocho personas implicadas en esta red internacional. Los agentes de la Guardia civil se han incautado de cerca de un millón de euros en efectivo hallado en el registro de un domicilio de la localidad riojana de Arnedo. De l misma manera, se han bloqueado numerosas propiedades, vehículos y productos financieros

Noticias relacionadas

A lo largo del año 2024 se llevaron a cabo varias actuaciones policiales que condujeron a la incautación de varios contenedores con un total de 21 toneladas de cocaína en Brasil, Ecuador y en los puertos españoles de Málaga, Algeciras y València. La operación ha sido llevada a cabo por el Grupo Central Antidroga de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y la Policía Nacional de Ecuador (UIACE y UIPA). Por otro lado, ha sido coordinada por EUROPOL y por la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ) a través del proyecto GDIN. La investigación en España ha sido dirigida por la Fiscalía Especial Antidroga y el Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional

Fuente: Levante - EMV