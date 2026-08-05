El guardia civil que mató a su exmujer en Asturias sustrajo el arma a un compañero y le habían comunicado su expulsión del cuerpo

Dámaso F. S., el guardia civil gallego de 49 años que este miércoles mató a tiros a su exmujer, también agente del instituto armado y destinada en Llanes, había recibido esta misma semana la comunicación de su separación del servicio como consecuencia de una condena en firme por violencia de género contra la víctima. El hombre tenía retirada el arma reglamentaria en el ejercicio de sus funciones, por lo que sustrajo la pistola de un compañero para cometer la agresión.

La orden de alejamiento que había pesado sobre él respecto a su exmujer estaba desactivada desde diciembre de 2025, según ha comunicado la Guardia Civil. El agresor se encontraba destinado en el servicio cinológico la Comandancia de Zamora, mientras que la víctima trabajaba en el cuartel llanisco.

El grave suceso se produjo este mediodía, en torno a la una y media, en las dependencias de la Guardia Civil de Llanes. Dámaso F. S. irrumpió en el cuartel y disparó contra su exmujer, Laura C. V., de 50 años, con la que se había divorciado tiempo atrás. La mujer falleció como consecuencia de los disparos.

También resultó herido grave un teniente destinado en Ribadesella que trató de proteger a la víctima y acudió en su auxilio en cuanto se percató de lo que estaba sucediendo. El tiroteo, adelantado por La Nueva España, generó una gran alarma.

Durante su huida, el agresor abrió fuego contra otros efectivos que se encontraban en las dependencias policiales. Los agentes repelieron la agresión y, como consecuencia del intercambio de disparos, el hombre quedó herido muy grave. Los sanitarios desplazados hasta el lugar en una UVI móvil intentaron salvarle la vida, pero finalmente falleció.

Fuentes oficiales informaron durante la tarde de que la víctima figuraba en el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género, Viogén. El agresor había sido condenado por violencia machista contra su exmujer, aunque la orden de alejamiento estaba desactivada desde diciembre de 2025. Dejan tres hijos.

La víctima era natural de Madrid, aunque llevaba muchos años residiendo en Llanes, donde era "muy conocida y querida".

Hasta el cuartel se desplazaron agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil para esclarecer las circunstancias del crimen, además de los servicios sanitarios encargados de atender a los heridos. Junto al teniente de Ribadesella, resultó herido al menos otro agente.

Los investigadores de la Benemérita inspeccionaron durante la tarde las instalaciones del cuartel y sus alrededores junto al juez de guardia, encargado también de autorizar el levantamiento de los cadáveres. La investigación deberá determinar con precisión cómo se apoderó el agresor del arma de otro agente y reconstruir la secuencia completa del tiroteo.

El asesinato y el posterior intercambio de disparos han supuesto un duro golpe para los integrantes de la Guardia Civil en Asturias, que apenas podían asimilar lo sucedido.

Fuente: La Nueva España