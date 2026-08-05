Hallan el cadáver de una joven cerca del río Xúquer en Valencia

Un trágico suceso ha movilizado este martes a las fuerzas de seguridad en la comarca de la Ribera Baixa. Alrededor de las 19:30 horas ha sido localizado el cadáver de una mujer joven en las inmediaciones del río Xúquer, en el término municipal de Llaurí y en el límite con el municipio vecino de Fortaleny.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado de urgencia efectivos de la Guardia Civil y la comisión judicial para acotar el perímetro, proceder al levantamiento del cadáver y recopilar varios objetos hallados junto al margen del río. Asimismo, la Policía Local de Llaurí y bomberos del Consorcio Provincial de Valencia han acudido para rescatar el cuerpo de la joven.

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. / GUARDIA CIVIL - Archivo

La Guardia Civil investiga la identidad y las causas del fallecimiento

Pese a que por el momento se desconoce la identidad de la fallecida, la investigación se centra ahora en saber si los restos pertenecen a una joven que fue dada por desaparecida el pasado jueves de 30 de julio en Sueca, municipio cercano a donde ha sido hallado el cuerpo.

La Guardia Civil informa de que buscan a M. J. O. A, una mujer de 25 años de complexión física delgada y de una estatura cercana a 1,80 metros, con cabello oscuro y ondulado y ojos oscuros. Desde ese día no ha habido noticias de su paradero ni en Sueca ni en ninguno de los municipios de su entorno.

Junto al lugar donde ha aparecido el cuerpo, los agentes han encontrado diversos enseres y pertenencias personales, concretamente una toalla y unas chanclas sobre una plataforma de madera que emplean los pescadores de la zona que, según las primeras hipótesis, podrían pertenecer a la víctima. Parece ser que los enseres que habían visto ya hace un par de días pero nadie lo relacionó con el caso de la chica desaparecida.

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Por el momento, no se ha confirmado si el cadáver presenta signos de violencia.

Fuente: Levante - EMV