Indignación por el logo de una peña con una mujer agredida sexualmente por un toro

La finalización de fiestas patronales de Sagunt la semana pasada no ha borrado la indignación de algunos vecinos ante el logo exhibido con total naturalidad durante los festejos por una de sus 85 peñas, la denominada desde hace años "Un forat és un forat". En él, para reforzar el tinte sarcástico del nombre del colectivo, se ve a una mujer totalmente desnuda mientras un toro la agrede sexualmente.

La imagen se pudo ver en diversas ocasiones durante estas celebraciones que están consideradas 'fiestas de interés turístico autonómico' desde el año pasado. La razón es que los integrantes de esa peña la lucían en sus camisetas e incluso en bolsas de papel, pero también en el cadafal que la peña posee en el recinto taurino; un lugar a cuyas gradas acuden cientos de personas y entre ellos, tanto jóvenes como menores de todas las edades.

Una vez acabadas estas celebraciones, la Coordinadora Feminista del Camp de Morvedre no ha pasado por alto el hecho y lo ha lamentado. "La peña taurina «Un forat es un forat» ha exhibido durante las fiestas patronales, en camisetas y en su cadafal, la imagen de un toro sometiendo sexualmente a una mujer desnuda. Y lo ha hecho tranquilamente, en la calle, delante de todo el pueblo, sin que nadie con poder para decir algo haya abierto la boca", afirmaban desde la entidad a Levante-EMV.

Para el colectivo, es "obvio" que "esto no es una fantasía compartida, es una escena de sometimiento disfrazada de broma de pueblo". Por ello, remarcan: "La diferencia es sencilla, aunque a algunos les cueste entenderla. El deseo se elige. Esto no elige nada: es un cuerpo de mujer puesto ahí para que la gente se ría a su costa. No hay disfrute en esa imagen. Hay una humillación con forma de camiseta".

Cartel de la peña, en el cadafal del recinto taurino. / Levante-EMV

"La excusa de siempre"

La coordinadora deja claro que no está aludiendo a una "agresión sexual" o "delito penal". "Hablamos de otra cosa, más resbaladiza y por eso más cómoda para quien la exhibe: una imagen denigrante que se cuela en la fiesta con la excusa de siempre —"es una broma", "no seas exagerada", "esto es tradición". La misma cantinela de siempre para que las mujeres nos callemos y aplaudamos nuestra propia caricatura".

A su juicio, las cosas han cambiado y "las que vienen detrás ya no tragan con esto". "Han crecido sabiendo que el cuerpo de una mujer no es terreno de nadie más que de ella misma, y no van a normalizar que su pueblo siga representando a una mujer sometida como si fuera motivo de risa. La fiesta que necesita degradar a una mujer para hacer gracia no es fiesta: es un chiste caducado".

También alude al nombre de la peña para asegurar, en relación de los agujeros, que "en los nuestros no cabe ni la derecha ni la extrema derecha, ni ningún discurso que trate el cuerpo de las mujeres como un territorio abierto a la burla o al sometimiento. Decidimos nosotras qué entra y qué no. Y esta imagen, desde luego, no entra".

El recinto taurino donde se exhibe el cartel se llena de pequeños y mayores. / Daniel Tortajada

Pregunta a los gobernantes locales

Por ello, lanza una pregunta a los gobernantes locales que le quieren hacer también por escrito: "¿Lo habéis visto o no? Porque si habéis pisado el recinto festivo, es difícil creer que esa imagen no os haya llamado la atención. Y si la habéis visto y no habéis dicho nada, eso también es una respuesta".

También cuestionan si hay dinero público detrás y demandan explicaciones. "Queremos saber si esta peña recibe subvenciones, cesión de espacio o cualquier ayuda, directa o indirecta, salida del presupuesto municipal de fiestas", apuntan. Y remarcan: "No pedimos que se acabe la fiesta. Pedimos que se acabe la fiesta que se construye humillando mujeres para hacer gracia".

Así, exigen que el ayuntamiento "revise los permisos, aclare a dónde va el dinero público, y deje de mirar hacia otro lado" pues, en su opinión, "el silencio, aquí, también es una posición".

Noticias relacionadas

En cambio, recalcan que "la dignidad de las mujeres no está en discusión. Ni en fiestas, ni fuera de ellas".