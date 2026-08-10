Más de una docena de detenidos en A Coruña, entre ellos un guardia civil, tras el decomiso de 1,5 toneladas de cocaína

El municipio coruñés de Muxía continúa este lunes en el centro de una amplia operación contra el narcotráfico que deja de momento más de una docena de personas detenidas, entre ellas un guardia civil, y la incautación de 1,5 toneladas de cocaína.

El dispositivo está siendo desarrollado de forma conjunta por Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera y continúa abierto, por lo que no se descartan nuevas detenciones a medida que avancen las actuaciones.

La operación guarda relación con una descarga de droga que habría tenido lugar en la playa de Arnela, uno de los puntos que desde primera hora se encontraba en el centro de la investigación.

Las diligencias permanecen bajo secreto, por lo que no se ha facilitado todavía el número exacto de arrestados ni el papel que se atribuye a cada uno de ellos. Sí ha podido saber este diario que entre los detenidos hay personas de Muxía y de fuera del municipio y que algunos han sido trasladados a la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña.

Registros en pleno casco urbano

Desde primera hora se han sucedido movimientos de agentes y registros en diferentes puntos de la villa, entre ellos las calles Atalaia, Enrique Rivadulla y Campo das Pinas.

En el operativo participan agentes de paisano, algunos con chalecos identificativos de la Guardia Civil, además de vehículos policiales camuflados. Durante parte de la jornada también se han podido ver helicópteros sobrevolando la zona.

La dimensión del dispositivo y el número de detenidos apuntan a una operación de gran alcance que todavía puede deparar nuevas actuaciones en las próximas horas.

Disparos durante la noche, sin heridos

Uno de los episodios más llamativos se produjo durante la noche del domingo, cuando se registraron disparos después de que un vehículo sospechoso tratase de evitar uno de los controles desplegados en la zona.

El incidente no causó daños personales ni heridos, según las informaciones disponibles.

Televisión de Galicia había situado este episodio en el entorno de Quintáns, aunque los cuerpos que participan en la investigación no han facilitado todavía una versión oficial detallada sobre lo ocurrido.

Una tonelada y media de cocaína

La principal novedad confirmada es la incautación de 1.500 kilos de cocaína, vinculada a una descarga en la costa muxiana.

Por ahora no se ha precisado cómo se llevó a cabo la entrada de la droga, cuántas personas participaron directamente en la descarga ni qué función desempeñaba cada uno de los arrestados dentro de la organización investigada.

Tampoco han trascendido más detalles sobre el guardia civil detenido ni sobre su presunta vinculación con los hechos, debido al secreto de las actuaciones.

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La operación continúa abierta

Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera mantienen activo el dispositivo y continúan practicando diligencias, tras el que sería uno de los golpes al narcotráfico de mayor envergadura registrados recientemente en la Costa da Morte.

Fuente: El Correo Gallego