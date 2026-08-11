El arrestado por dejar en coma a un hombre tras una paliza es detenido por violar dos veces a una mujer en València

Se le acumulan los delitos a un hombre que permanece en prisión provisional por propinar una brutal paliza a una persona hasta dejarla en coma. Un escalofriante vídeo que se hizo viral de hasta qué punto fue capaz de actuar con desprecio hacia la vida humana. Ahora, la Policía Nacional ha descubierto que el preso es el supuesto autor de dos agresiones sexuales a una misma mujer.

La detención se ha producido en el mismo centro penitenciario València II-Antoni Asunción de Picassent, después de que agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de València tuviesen conocimiento de un posible caso de agresión sexual sobre una mujer sin hogar.

Días antes de la brutal paliza

Los hechos habrían ocurrido días antes de la brutal paliza, el 22 y 23 de julio en un descampado de la capital del Turia. En ambas ocasiones, un varón habría entrado sin el consentimiento de la víctima, en la tienda de campaña donde pernoctaba, cuando se encontraba durmiendo, y habría utilizado la fuerza parar realizarle tocamientos. El primer día no pudo consumar la agresión sexual con penetración debido a la fuerte resistencia que opuso la mujer, pero al día siguiente repitió la acción, de modo aún más agresivo, cometiendo esta vez una agresión sexual con penetración, señala la Policía Nacional en un comunicado.

También apuntan a que el agresor habría amenazado de muerte a la víctima en ambas ocasiones a fin de que no denunciase los hechos, motivo por el que en un primer momento esta no los puso en conocimiento de los agentes. No obstante, finalmente decidió acudir a un centro hospitalario para ser asistida por las agresiones sexuales sufridas.

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Los investigadores de la UFAM identificaron al sospechoso y comprobaron que se trataba de la misma persona que el pasado 24 de julio había agredido brutalmente a otro hombre, hechos por los que ingresó en un centro penitenciario cumpliendo prisión provisional. Los agentes se desplazaron hasta allí, donde le informaron de su imputación como presunto autor de dos delitos de agresión sexual.

Fuente: Levante - EMV