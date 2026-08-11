Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremoto en ColombiaCoca de tomateDirecto: Eclipse en CastellónViviendas ultracarasSantiago Segura en BenicàssimGasolinera más barata
instagramlinkedin

Toro

Detenidos los padres de una bebé de tres meses fallecida en Zamora al no certificarse su muerte natural

Fue un familiar que se encontraba a cargo de la niña el que dio el aviso

Agentes de la Guardia Civil con uno de los progenitores detenidos.

Agentes de la Guardia Civil con uno de los progenitores detenidos. / GUARDIA CIVIL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

ZAMORA

Los padres de una bebé de tres meses se encuentran detenidos después de que la menor falleciera el pasado domingo en la localidad zamorana de Toro al no poder certificarse su muerte natural.

Según informa la Subdelegación del Gobierno a Europa Press, fue un familiar que se encontraba a cargo de la niña el que dio el aviso a las 12.45 horas. Al domicilio acudieron los santiarios que comunicaron como el familiar les había informado de la muerte del bebé durante la noche por causas desconocidas.

Al no poder certificar su muerte natural, se derivó a la vivienda al juez de guardia y un forense, junto a efectivos de la Unidad orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil.

El cadáver de la niña se levantó a las 15.18 horas del mismo domingo. Tras la inspección ocular la jueza ordenó la detención de los padres de la fallecida, hasta que se realizara la autopsia del bebé y se aclararan las causas del fallecimiento.

Noticias relacionadas

La autopsia se realizó ayer y los progenitores serán recibidos hoy por la autoridad judicial. Las diligencias y la investigación están declaradas secretas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan el cadáver de un hombre en el estanque del Parque Ribalta de Castelló
  2. Alerta por fuertes lluvias en Castelló: hasta 40 l/m2 en una hora, activan el Plan Territorial de Emergencias y paralizan el montaje de escenarios para el eclipse
  3. El top 10 de los miradores no oficiales para ver el eclipse en Castellón
  4. Ni te imaginas quiénes vienen a Castelló en noviembre: dos bombazos musicales que van a agotar entradas
  5. Sigue en directo la complicada jornada para los servicios de emergencia: cuatro incendios ligados a las tormentas, masías evacuadas y un municipio confinado
  6. Alerta naranja en Castellón: fuertes tormentas, granizo y lluvias intensas este lunes
  7. Fiebre por el sushi en Castellón: un nuevo 'buffet' fija su fecha de apertura
  8. Adam Cardosa, músculo y mucho esfuerzo para llegar a la élite del culturismo: 'Si salgo fuera de casa debo llevarme mi comida detrás

Una plaga de medusas obliga a las autoridades francesas a parar tres reactores nucleares de la central de Gravelines

Una plaga de medusas obliga a las autoridades francesas a parar tres reactores nucleares de la central de Gravelines

De cazar auroras en Islandia a eclipses en Castellón: la provincia se convierte en un destino único

De cazar auroras en Islandia a eclipses en Castellón: la provincia se convierte en un destino único

Alarma en el campo por la proliferación de garrapatas

Alarma en el campo por la proliferación de garrapatas

El eclipse cambia de escenario en Vila-real: el Termet cerrará y los actos se trasladan al centro de tecnificación deportiva

El eclipse cambia de escenario en Vila-real: el Termet cerrará y los actos se trasladan al centro de tecnificación deportiva

Un extraño delfín blanco y negro apareció en Las Grutas y sorprendió a los turistas: lo confundieron con una cría de orca

Un extraño delfín blanco y negro apareció en Las Grutas y sorprendió a los turistas: lo confundieron con una cría de orca

El terremoto plantea el primer gran desafío para Abelardo De la Espriella pocos días después de tomar posesión

El terremoto plantea el primer gran desafío para Abelardo De la Espriella pocos días después de tomar posesión

Ya no son noches tropicales: cómo sobrevivir a las noches tórridas de Castellón

Ya no son noches tropicales: cómo sobrevivir a las noches tórridas de Castellón

La Cátedra L'Alcora revoluciona un congreso internacional en Berlín con su modelo de música como estructura de atención sanitaria

La Cátedra L'Alcora revoluciona un congreso internacional en Berlín con su modelo de música como estructura de atención sanitaria
Tracking Pixel Contents