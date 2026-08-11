Identifican a varias implicadas en la agresión a una menor en Alcoy que fue grabada y difundida en redes sociales

La Policía Local de Alcoy ha identificado a las jóvenes presuntamente implicadas en una agresión a una menor de edad en el municipio, de la que tuvo conocimiento este lunes la Unidad de Agente Tutor por la difusión de varios vídeos donde se mostraban los hechos, según ha informado el Ayuntamiento alcoyano en un comunicado.

Los agentes iniciaron las intervenciones de manera inmediata, debido a la "gravedad" de la situación, e identificaron a las jóvenes que presuntamente aparecían en las imágenes que fueron grabadas y difundidas en redes sociales.

Seguidamente, se redactaron las diligencias preventivas oportunas para dar traslado a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional de Alcoy, paso previo para poner el caso en conocimiento de la Fiscalía de Menores.

El concejal de Seguridad, Raül Llopis, ha resaltado "la diligencia y efectividad del cuerpo policial para garantizar la convivencia y proteger a la ciudadanía".

El edil ha manifestado que se trata de un hecho "muy grave" y ha resaltado que "se ha trabajado para hacer todo lo que se puede hacer desde la Policía Local, hasta lograr identificar y trasladar a la UFAM de Policía nacional toda la información para proteger a la víctima y asegurar el bienestar de nuestros jóvenes".

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La Policía Nacional realizaba esta mañana gestiones para investigar esta agresión grabada y difundida en redes sociales, aunque hasta media mañana aún no se había presentado denuncia de la víctima o sus familiares.