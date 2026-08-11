El "engaño" de 'Maestra Meiga': Una santera, acusada de estafar 11.000 euros a un empresario con "rituales de amor"

Se hace llamar 'Maestra Meiga' y 'Maestra Marie' en su página web, donde asegura que puede solucionar "casos difíciles" de pareja y se describe como "experta en rituales de alta potencia, de retorno, amarres de amor y uniones eternas". Afirma que durante más de 15 años ha ayudado "a mujeres y hombres a recuperar a su ser amado, sellar su relación y evitar la traición". Pero la Guardia Civil ya ha recibido dos denuncias contra ella por un presunto delito de estafa, según ha sabido el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica.

Una de ellas la presentó, el pasado 1 de julio, un empresario canario, treintañero, que asegura que la santera le ha esquilmado casi 11.000 euros en apenas dos meses y medio.

En su denuncia, recogida por la Unidad de Ciberdelincuencia del Instituto Armado y a la que este medio ha accedido, el hombre explica que conoció a la santera el pasado 18 de abril a través de internet. Acababa de romper la relación con su novia, quien además sufría en ese momento un "problema psicológico", así que el joven estaba "desesperado" por ayudarla y quería volver con ella. Buscó asesoramiento en la red y acabó cayendo en las manos de 'Maestra Meiga', quien, según le dijo, vivía en Granadina de Abona (Tenerife).

"Hechizos y brujería poderosa"

Por un módico precio y gracias a sus dotes para la "magia blanca" y la "brujería poderosa", la santera ofrece ayuda en su web para arreglar casi cualquier problema sentimental con "rituales de luna llena", "limpiezas energéticas para eliminar bloqueos, envidias o malas energías que separan", "endulzamientos amorosos para hacer que piense en ti con ternura, cariño y deseo de volver” y "hechizos de atracción y seducción, ideales para conquistar o recuperar el deseo perdido".

La mujer pidió al empresario canario "60 euros" para realizar un primer ritual, de acuerdo con su denuncia. Le dijo que con ese dinero pagaría las "velas santerizadas" de una tienda esotérica que ella necesitaba para hacer su "trabajo energético" con el que podría "arreglar los problemas de su novia" y conseguir que volvieran a estar juntos.

Lucía Feijoo Viera

Vídeo con el ritual de santería

El hombre lo pagó mediante transferencia bancaria y recibió un vídeo con el supuesto ritual realizado por la mujer, en el que se ven varias figuras vinculadas a la santería junto a una fotografía del empresario con su novia que el hombre le había enviado.

Tras ese primer "trabajo energético", según relata el joven ante la Guardia Civil, la santera fue pidiéndole "cada vez más dinero en cantidades cada vez mayores" que el empresario le dio, convencido de que iba destinado a comprar "objetos esotéricos" y a sufragar el "tratamiento" que 'Maestra Meiga' había iniciado para ayudarle.

El hombre denuncia que esos productos "nunca me llegaron" y, dos meses y medio después del primer contacto con la santera, con casi 11.000 euros menos en su cuenta bancaria, tampoco vio ningún resultado ni ningún cambio en su novia ni en su relación de pareja.

Amenazas

Se percató de que había sido víctima de una presunta estafa. Pero para cuando se dio cuenta del "engaño", 'Maestra Meiga' ya tenía datos íntimos e información personal del empresario y de su pareja y, según asegura el hombre en su denuncia a la Guardia Civil, empezó a "chantajearlo" y "amenazarlo" para conseguir que siguiera realizando transferencias de dinero.

Agobiado, el empresario buscó información en la red y encontró respuestas en la Asociación de Víctimas de Santería. Su presidenta, Victoria Vélez de Guevara, lo asesoró y lo ayudó a interponer denuncia contra la santera.

"Se ha abierto un portal"

"Como otras víctimas, este hombre llegó a nosotros con miedo. Nos contó que recibía llamadas de esta santera a cualquier hora del día y de la noche, presionándolo y acosándolo para que siguiera dándole dinero. ‘Maestra Meiga’ le había contado incluso que con sus rituales había abierto un supuesto portal que luego ella no podía cerrar, y que los espíritus le habían comunicado que debía continuar realizando rituales hasta lograr cerrarlo, para evitar que a su pareja o a él les ocurriera algo. De hecho, cuando él se negó a entregar más dinero, ella llegó a decirle que si no seguía pagándole, él y su novia iban a enfermar", explica Vélez de Guevara.

Después de atender a dos afectados por las prácticas de esta santera, la presidenta de la asociación también interpuso una denuncia por estafa contra ella ante la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid el mes pasado.

Canarias y Asturias

"Ni siquiera da información clara y veraz sobre el sitio desde el que practica los supuestos rituales. A veces dice que trabaja desde Canarias y otras veces asegura que vive en La Fresneda, en el concejo asturiano de Siero, advierte Vélez de Guevara.

Este medio se ha puesto en contacto con la santera denunciada para recabar su versión, sin respuesta. La web en la que oferta sus servicios sigue activa y visible en la red, pero la mujer ha desactivado la opción de contactar con ella a través de Whatsapp.

Persuasión coercitiva

La presidenta de la Asociación de Víctimas de Santería recuerda que estos casos son cada vez más frecuentes en España: "Siempre hay personas dispuestas a utilizar tus creencias para, mediante la persuasión coercitiva, el miedo y la manipulación emocional, explotarte económicamente hasta el límite, sin que tengan en cuenta las graves consecuencias que esta situación puede tener sobre tu vida".

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Vélez de Guevara recalca que "cuando una persona se encuentra en un momento de vulnerabilidad y alguien utiliza su miedo para conseguir nuevos pagos, es importante que pida ayuda y no afronte el problema en soledad". Por eso, explica, "desde la asociación acompañamos a las personas afectadas sin juzgarlas, respetando sus tiempos y circunstancias. Ofrecemos orientación y apoyo durante el proceso, tanto sobre cómo denunciar su caso como si buscan recursos de ayuda psicológica y profesionales especializados".

Fuente: El Periódico