Prisión para dos de los tres butroneros detenidos cuando intentaban robar en una entidad bancaria de Benifaió

El intento de robo en una entidad bancaria de Benifaió mediante el procedimiento del butrón, tal y como avanzó Levante-EMV se saldó con tres detenidos, asentados en Paterna, por parte de la Guardia Civil y Policía Local. Fueron los ruidos que provenían desde una casa abandonada junto a la entidad bancaria los que alertaron a los vecinos que lo pusieron en conocimiento de la Policía Local y ésta a su vez lo transmitió a la Guardia Civil.

Una treintena de agentes agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Comandancia de la Guardia Civil junto con miembros de la Compañía de Sueca y Policía Local de Benifaió sorprendían a los butroneros en plena faena siendo detenidos tras darse a la fuga por terrazas y patios colindantes. Uno de ellos cayó a uno de esos patios y se fracturó la pierna, teniendo que ser asistido por los servicios sanitarios.

La jueza dicta prisión para dos de los tres detenidos

Este miércoles, la magistrada de la Plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Carlet, en funciones de guardia, ha acordado la prisión provisional, comunicada y sin fianza para dos de los detenidos en relación con el intento de robo en una entidad bancaria de Benifaió mediante e método del butrón.

Para el tercer detenido, la jueza ha dictado la libertad con medidas cautelares de retirada del pasaporte y prohibición de salida del territorio nacional.

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Los tres han quedado investigados en una causa abierta por un delito de robo con fuerza en establecimiento abierto al público fuera de las horas de apertura, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.

Fuente: Levante - EMV