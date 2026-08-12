Tribunales
Tres condenados a cinco años de prisión por intento de homicidio al querer matar a un hombre con un destornillador en Castellón
Sufrió un traumatismo craneoencefálico así como diversas heridas, de las que tardó en curar tres meses dejándole cicatrices en la cabeza, además de otras secuelas
La Audiencia les impone una indemnización de 40.000 euros por las lesiones y las secuelas que sufrió la víctima
Los tres se acercaron a la víctima con la intención de quitarle la vida o, al menos, asumir que su acción podría acabar así. Sucedió en una avenida de Castellón cuando un hombre paseaba con su pareja el 18 de septiembre de 2024. Uno de los tres condenados se aproximó a la víctima por detrás y le gritó "por la espalda también se puede" al tiempo que le clavaba un destornillador americano que llevaba en la mano. Seguidamente le golpeó en la cabeza momento en el que la víctima se giró y, al ver que eran tres, intentó huir.
Los atacantes le persiguieron y al darle alcance le pusieron la zancadilla y lo derribaron para, a continuación, seguir golpeándolo en el suelo y apoderarse del teléfono móvil que perdió en la caída forzada. A consecuencia de los hechos, el hombre sufrió un traumatismo craneoencefálico así como diversas heridas punzantes, de las que tardó en curar tres meses. Dichas heridas le dejaron cicatrices en la cabeza, además de otras secuelas.
Intento de homicidio
Es por ello que la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón les ha condenado a los tres asaltantes a cinco años de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa, con la atenuante de reparación del daño y la agravante de abuso de superioridad, tras ser acusados de intentar matar a otro con un destornillador americano.
La sentencia, dictada tras un acuerdo de conformidad entre las acusaciones y las defensas, impide a los tres hombres condenados acercarse a menos de 500 metros de la víctima, su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro que frecuente, durante seis años. El mismo periodo, seis años, es el establecido por el tribunal provincial para prohibir la comunicación de los asaltantes con el agredido, por ningún medio.
Una indemnización de 40.000 euros
Los tres hombres deben indemnizar de forma solidaria a la víctima con 40.000 euros por las lesiones que sufrió y las secuelas que le quedaron tras el ataque. También le abonarán los 399 euros correspondientes al valor del móvil que le sustrajeron durante la agresión. Por estos hechos, el Tribunal les impone una multa de 240 euros como autores de un delito leve de hurto.
Los condenados abonaron con anterioridad a la celebración del juicio la cantidad de 6.600 euros en favor de la víctima como parte de la responsabilidad civil. De ahí que, tras el acuerdo de conformidad, la sentencia sea firme y contra la misma no cabe recurso alguno.
Fuente: Levante - EMV
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