Incidente aéreo
Una avería deja más de dos horas varados a 160 pasajeros en un avión a punto de despegar en Manises
La aeronave fue remolcada al taller después de que los ingenieros lograsen desbloquear el sistema de frenado que dejó inmóvil el aparato
Los pasajeros, que volaban a Frankfurt, fueron desembarcados en plena plataforma y vuelan hacia su destino en el mismo avión, tras ser reparado
Susto y espera para acabar con despegue feliz. Ha sucedido esta madrugada, sobre las cinco y media, cuando el vuelo FR8607 de Ryanair con destino a Frankfurt y 160 pasajeros a bordo iba a comenzar a situarse en la pista autorizada para despegar. En ese instante saltaba la alarma en la cabina al detectarse un fallo en el sistema de frenado que había bloqueado una de las ruedas e impedía que la aeronave avanzara. Tras intentar solucionar el problema y ver que no había forma, han comunicado la situación a la torre de control del aeropuerto de Manises.
Desde la empresa han mandando al avión a un equipo de ingenieros y supervisores para analizar el problema e intentar solucionarlo y como se estaba haciendo de día y el tráfico aéreo comenzaba a ser mayor, decidían desembarcar a los pasajeros y llevaros en autobús a la terminal a la espera de intentar ver si se podía reparar la avería en el hangar o si, por el contrario, eran realojados en otra aeronave. Aunque lo primero era desbloquear los frenos, cosa que han logrado prácticamente a las ocho de la mañana.
Remolcado para ser reparado
El avión de Ryanair era remolcado hasta el parking de la terminal y sometido a una revisión donde le han sido cambiadas algunas piezas del sistema de frenado. Los pasajeros veían cómo su avión era redirigido hasta los parkings 11 y 12 en la plataforma norte que es la que, normalmente, se utiliza para pasajeros y mercancías.
Esta avería, que ha durado unas dos horas, no ha llegado a afectar al tráfico aéreo de Manises dado que ha sucedido en una zona con entrada y salida para otros vuelos y con espacio suficiente para que pudieran maniobrar sin problema alguno tanto despegues como aterrizajes.
Finalmente, pasadas las ocho de la mañana los 160 pasajeros eran de nuevo devueltos al avión y han partido felizmente hacia su destino final que era Frankfurt.
Fuente: Levante - EMV
- Fallecen dos personas en una colisión frontal entre un coche y un camión en Castellón
- Una persona que había ido a ver el eclipse a una senda forestal de Llucena sufre un accidente y tiene que ser rescatada por los bomberos
- Muere una turista castellonense de 31 años en un trágico accidente de lancha en Colombia por una 'negligencia grave
- Una conocida franquicia de gimnasios abre en Castelló
- Duncan Dhu, plato fuerte de las fiestas de este pueblo de Castellón
- El grupo de cuatro jóvenes castellonenses que está rompiendo todos los tópicos sobre la música clásica
- Un incendio en un parking próximo a la zona de observación del eclipse en Peñíscola provoca heridos y quema 34 coches
- Una empresa cerámica de Castellón se subasta por lotes: estos son los plazos previstos