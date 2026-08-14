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Un incendio en una vivienda de Vila-real deja importantes daños materiales

El fuego se declaró anoche en un inmueble de la calle Cronista Traver y no hubo que lamentar daños personales

Un incendio en una vivienda de Vila-real deja importantes daños materiales

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Víctor Meseguer

La Policía Local de Vila-real intervino en la noche del jueves en un incendio declarado en una vivienda situada en la calle Cronista Traver.

El fuego provocó cuantiosos daños materiales en la vivienda, aunque afortunadamente no hubo que lamentar daños personales.

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Desde la Policía Local han destacado la importancia de la rápida actuación y coordinación de los servicios de emergencia durante la intervención.

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