Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere una castellonenseVivienda en CastellónPelea con hachasCD CastellónPlanes del fin de semana
instagramlinkedin

En Orihuela

Muere un bebé de 19 meses al ahogarse en una piscina privada en Alicante

El menor fue encontrado en el agua por su madre en una vivienda de la urbanización Entrenaranjos y trasladado a la UCI Pediátrica del Hospital General Doctor Balmis de Alicante, donde falleció este jueves

Una unidad SAMU en el Hospital General de Alicante Doctor Balmis

Una unidad SAMU en el Hospital General de Alicante Doctor Balmis / INFORMACIÓN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

P. Cerrada

Orihuela

Un bebé de 19 meses falleció este jueves en el Hospital General Doctor Balmis de Alicante a causa de un ahogamiento sufrido el miércoles en una piscina de la pedanía de Torremendo en Orihuela.

El trágico accidente ocurrió sobre las once de la mañana en una piscina privada de la urbanización Entrenaranjos, situada entre Torremendo y Los Montesinos.

Por causas que no han trascendido, el pequeño fue encontrado por su madre en la piscina y de inmediato se dio la voz de la alarma para que acudieran servicios sanitarios.

No obstante, los servicios sanitarios desplazados a la urbanización le prestaron la primera asistencia y procedieron a su traslado a la UCI Pediátrica del Hospital General Doctor Balmis de Alicante.

La Guardia Civil envió al lugar a una patrulla de San Miguel de Salinas, pero no llegó a intervenir y el bebé ya había sido evacuado por los servicios sanitarios.

Urbanización oriolana de Entrenaranjos en una imagen de archivo

Urbanización oriolana de Entrenaranjos en una imagen de archivo / TONY SEVILLA

Trescientas muertes este año

Un total de 91 personas fallecieron en los espacios acuáticos españoles solo durante el pasado mes de julio, según los datos del Informe Nacional de Ahogamientos (INA) elaborado por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS).

Con estos registros, el balance acumulado entre el 1 de enero y el 31 de julio asciende a 308 muertes. Julio se convierte en el segundo mes con mayor número de fallecimientos de 2026, únicamente por detrás de junio, cuando se contabilizaron 92 casos.

Noticias relacionadas

Desde el comienzo de la temporada de baño, el pasado 15 de junio, España atraviesa uno de los periodos de mayor incidencia en espacios acuáticos del año. Los datos de junio y julio reflejan dos meses consecutivos por encima de las noventa víctimas, coincidiendo con el aumento de la actividad en playas, piscinas, ríos y otros espacios acuáticos

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Información

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Fallecen dos personas en una colisión frontal entre un coche y un camión en Castellón
  2. Una persona que había ido a ver el eclipse a una senda forestal de Llucena sufre un accidente y tiene que ser rescatada por los bomberos
  3. Muere una turista castellonense de 31 años en un trágico accidente de lancha en Colombia por una 'negligencia grave
  4. Una conocida franquicia de gimnasios abre en Castelló
  5. Duncan Dhu, plato fuerte de las fiestas de este pueblo de Castellón
  6. El grupo de cuatro jóvenes castellonenses que está rompiendo todos los tópicos sobre la música clásica
  7. Un incendio en un parking próximo a la zona de observación del eclipse en Peñíscola provoca heridos y quema 34 coches
  8. Una empresa cerámica de Castellón se subasta por lotes: estos son los plazos previstos

Tragedia en la Volta a Portugal: muere atropellado el británico Finlay Tarling

Tragedia en la Volta a Portugal: muere atropellado el británico Finlay Tarling

L’Alcora rescata in extremis las Fiestas del Cristo: el Ayuntamiento montará gratis más de 170 cadafals tras la espantada de la empresa

L’Alcora rescata in extremis las Fiestas del Cristo: el Ayuntamiento montará gratis más de 170 cadafals tras la espantada de la empresa

Nimis, el gato policía que patrulla las calles de Ámsterdam: “Hace que el barrio se sienta más agradable y cercano”

Nimis, el gato policía que patrulla las calles de Ámsterdam: “Hace que el barrio se sienta más agradable y cercano”

Retenciones en los peajes hacia Francia y varios accidentes en el inicio del fin de semana con mayor viajes del verano

Retenciones en los peajes hacia Francia y varios accidentes en el inicio del fin de semana con mayor viajes del verano

Rock, rumba y grandes clásicos: así sonarán las noches de la Misericòrdia en Burriana

Rock, rumba y grandes clásicos: así sonarán las noches de la Misericòrdia en Burriana

Burriana arrancará los trabajos de finalización del gran colector tras las fiestas patronales

Burriana arrancará los trabajos de finalización del gran colector tras las fiestas patronales

Benicàssim retira más de 52 toneladas de residuos de sus playas en lo que va de temporada

Benicàssim retira más de 52 toneladas de residuos de sus playas en lo que va de temporada

Diez claves sobre el consumo de alimentos de los españoles en 2025: bocadillos, platos preparados y freidoras de aire

Diez claves sobre el consumo de alimentos de los españoles en 2025: bocadillos, platos preparados y freidoras de aire
Tracking Pixel Contents