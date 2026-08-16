En Isla Cristina
Tres muertos, uno de ellos menor, en un tiroteo en Huelva
Dos individuos en motocicleta abrieron fuego en la barriada, cobrándose la vida de un joven de 16 años y dos adultos
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Claudio Guarino
Sevilla
Un tiroteo registrado en la noche de este domingo en la barriada de El Rocío de Isla Cristina (Huelva) se ha saldado con tres muertos, entre ellos un menor de 16 años, y dos heridos. Dos encapuchados en una motocicleta abrieron fuego y posteriormente se dieron a la fuga. Según el testimonio de los vecinos, un motorista pasó y abrió una ráfaga de disparos, dejando los tres cuerpos en el suelo alcanzados por los tiros.
El incidente, que está siendo investigado por la Guardia Civil, ha provocado alarma y consternación en el municipio isleño.
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