Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Talleres sin citas'Central Park' Vila-realEurosol BenicàssimSuperdonantes CastellónCrisis Imserso
instagramlinkedin

Sucesos

Detenida una mujer tras la muerte de su pareja en una vivienda rural de Sevilla

Una mujer de 33 años ha sido detenida en Estepa (Sevilla) como presunta autora de un homicidio ocurrido este domingo, que se habría producido con arma blanca.

Un agente y un coche de la Guardia Civil.

Un agente y un coche de la Guardia Civil. / GUARDIA CIVIL DE VALLADOLID / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Claudio Guarino

Sevilla

Una mujer de 33 años ha sido detenida en Estepa (Sevilla) como presunta autora de la muerte de su pareja sentimental, un hombre de 36 años, en una vivienda rural del término municipal, según ha informado la Guardia Civil.

De momento, se desconocen las circunstancias exactas de este homicidio ocurrido este domingo y que, según las primeras indagaciones, se produjo por arma blanca.

Noticias relacionadas

La detenida permanece arrestada en dependencias de la Guardia Civil y previsiblemente pasará a disposición judicial este martes, ha añadido la fuente.

Fuente: El Correo de Andalucía

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Javier Gallego, vicepresidente de Hosbec en Castellón: 'El Imserso ha llegado a tal nivel de pérdidas que tenemos que cerrar el hotel
  2. Cuenta atrás para levantar el nuevo Eurosol de Benicàssim: Así será el nuevo complejo
  3. Otra castellonense sobrevivió al 'infierno' en lancha en Colombia el día que murió Noelia: 'Hubo una ola de 7 metros, fue un milagro no caer al mar
  4. Colapso en la autopista AP-7 en Castellón: tráfico al máximo, más accidentes y peor estado
  5. Un doble error tras perder unas llaves cuesta una vida en Castellón
  6. Castellón mantiene el aviso naranja tras una tarde con más de 180 litros, lluvias torrenciales, granizo, incendios y fuertes rachas de viento
  7. La mitad de los coches calcinados en el terreno de Peñíscola continúan allí cuatro días después
  8. Fallece Rosa María Monferrer, castellonense 'de soca' muy querida, buena, familiar y devota

Carlos Romero, sobre su debut en Santander, los elogios a la reacción del Villarreal y su nuevo rol: "Voy a disfrutar mucho con Iñigo"

Carlos Romero, sobre su debut en Santander, los elogios a la reacción del Villarreal y su nuevo rol: "Voy a disfrutar mucho con Iñigo"

Vídeo: El análisis de Carlos Romero al papel del Villarreal tras la 1ª jornada de LaLiga

Vídeo: El análisis de Carlos Romero al papel del Villarreal tras la 1ª jornada de LaLiga

D. Elías Lauterio Silvestre

D. Elías Lauterio Silvestre

¡Sorteo! Gana dos entradas para el debut del CD Castellón en el Sky Fi Castalia

¡Sorteo! Gana dos entradas para el debut del CD Castellón en el Sky Fi Castalia

El incendio de Niebla (Huelva) arrasó 33.000 hectáreas: el segundo más grave en extensión y el "más difícil" de la historia en Andalucía

El incendio de Niebla (Huelva) arrasó 33.000 hectáreas: el segundo más grave en extensión y el "más difícil" de la historia en Andalucía

La Comunidad Valenciana sigue siendo la comunidad autónoma más cara para la vuelta al cole, con 487,38 euros por alumno

La Comunidad Valenciana sigue siendo la comunidad autónoma más cara para la vuelta al cole, con 487,38 euros por alumno

L'Alcora impulsa la Ruta del Caragol y suma 20 establecimientos en su XV edición

L'Alcora impulsa la Ruta del Caragol y suma 20 establecimientos en su XV edición

La Diputación planta cara a las lluvias torrenciales y activará la línea de catástrofes

La Diputación planta cara a las lluvias torrenciales y activará la línea de catástrofes
Tracking Pixel Contents