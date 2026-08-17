La Safor
Detenido un gorrilla tras robar a la Policía Local y ser perseguido por la playa de Gandia
El arrestado, delincuente habitual, huyó entre los techos de los coches estacionados causándoles daños
Hurtó del vehículo policial un teléfono móvil y una impresora que utilizan los agentes
Hurtó a la Policía Local de Gandia, se escondió y , al ser descubierto, acabó huyendo de los agentes saltando entre los techos de los coches estacionados en plena playa de la capital de la Safor. El vídeo de la actuación se ha hecho viral dado que se ve al delincuente huir de la Policía Local saltando por los techos de los coches aparcados hasta que fue detenido.
Ocurrió durante la tarde de ayer cuando, Christian P. L., un delincuente habitual de 32 años y natural de Múrcia, y que suele hacer tareas de aparcacoches o gorrilla, vio un vehículo de la Policía Local que estaba estacionado en la zona del paseo de la Rosa dels Vents. Aprovechó que los agentes habían salido del vehículo oficial para robar de su interior un teléfono móvil y una impresora que utilizan los agentes para comprobación de datos e impresión de denuncias.
Se enfrentó a la Policía
Una vez con lo robado, se dio a la fuga y, al ser un conocido de los agentes por su amplio historial delictivo, sobre todo por delitos contra la propiedad y atentado a agentes de la autoridad, todas las patrullas de servicio tenían ya sus datos y lo buscaban, sobre todo, por la playa de Gandia.
Poco antes de las siete de la tarde de ayer domingo era detectado por la zona donde ocurrió el robo y, cuando los agentes fueron a detenerlo, se enfrentó a un Oficial de la Policía Local y se dio a la fuga subiéndose a un vehículo estacionado y saltando por los techos de los otros coches.
Al final de tantos golpes y caídas, los policías locales pudieron apresarlo y detenerlo para, posteriormente, trasladarlo a las dependencias de la Comisaría de la Policía Nacional, donde se instruyeron las correspondientes diligencias y quedaba a disposición judicial.
Fuente: Levante - EMV
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