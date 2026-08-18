En Xinzo de Limia
Muere un ciclista en Ourense tras sufrir una caída
El suceso tuvo lugar sobre las 21.00 horas de este martes en el municipio de Xinzo de Limia
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EFE
Un ciclista ha fallecido este martes en Xinzo de Limia (Ourense) tras sufrir una caída, según informa el 112 Galicia.
Alrededor de las nueve de la noche, un particular comunicó al teléfono de emergencias este accidente y que el ciclista se encontraba inconsciente en el lugar de Manga de Arriba, parroquia de Lamas.
El personal de emergencias se desplazó hasta el lugar, pero el hombre acabó falleciendo tras recibir los primeros auxilios
Fuente: Faro de Vigo
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