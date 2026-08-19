La Guardia Civil busca a un supuesto león avistado en Toledo

La Guardia Civil ha movilizado varios medios, incluido un helicóptero y varios drones, para tratar de localizar a un león en la Sierra de San Vicente (Toledo) tras la llamada de un repartidor que trabajaba por la zona y asegura haberlo visto.

Según han informado a EFE fuentes del instituto armado, este miércoles el servicio de emergencias 112 ha recibido una llamada de una persona que decía haber divisado a un león en la zona del convento del Piélago, en concreto en la TO-1375 a la altura del kilómetro 9, carretera que conecta El Real de San Vicente y Navamorcuende.

La Guardia Civil ha procedido a comprobar si el ejemplar se ha escapado del Zoo Safari Fauna Aventura, situado en Hinojosa de San Vicente, de alguna finca cercana, o de zoológicos de la Comunidad de Madrid, aunque por el momento no se ha notificado que falte ningún león.

Del mismo modo, la Guardia Civil ha comprobado la localización de los perros de raza mastín tibetano de la zona, debido a las características similares a los leones.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) ha activado un dispositivo para localizarlo en el que han participado un helicóptero procedente de la Comunidad de Madrid, drones de la comandancia de Toledo, además de varias patrullas de seguridad ciudadana.

Varios ayuntamientos, entre otros el de Hinojosa de San Vicente, Navamorcuende, El Real de San Vicente o Almendral de la Cañada han avisado a los vecinos en redes sociales de que tomen precauciones.

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En declaraciones a EFE, el alcalde de Almendral de la Cañada, Marcelino Fernández, ha confirmado que la Guardia Civil se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento y ha destacado la "sorpresa" y el "nerviosismo" de sus vecinos ante la noticia.