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Violencia de Género

Un hombre se presenta en los juzgados de Mallorca y dice que lleva diez días buscando a su mujer para matarla

El individuo, que tenía una orden de alejamiento, quedó arrestado por un delito de amenazas graves

La Policía Nacional localizó a la víctima y comprobó que se encontraba bien y en un lugar seguro

El detenido en Manacor, custodiado por agentes de la Policía Nacional.

El detenido en Manacor, custodiado por agentes de la Policía Nacional. / CNP

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Xavier Peris

Palma

La Policía Nacional arrestó ayer a un individuo que se presentó en los juzgados de Manacor (Mallorca) y pidió hablar con el juez de guardia. El hombre dijo que quería que le enviaran a la cárcel porque llevaba diez días buscando a su exmujer para matarla. Los agentes comprobaron que el hombre tenía una orden de alejamiento, y realizaron inmediatas gestiones para localizar a la víctima. Finalmente comprobaron que estaba en buen estado y en un lugar seguro.

Según informa la Policía Nacional, los hechos ocurrieron ayer martes, cuando un hombre se presentó en las dependencias judiciales de Manacor exigiendo hablar con un juez. Dijo que quería ingresar en prisión porque llevaba diez días buscando a su mujer para matarla. Los vigilantes de seguridad del juzgado alertaron a la Policía, que envió a dos patrullas al lugar. Allí los agentes comprobaron que el individuo tenía una orden de alejamiento. Quedó inmediatamente detenido por un delito de amenazas graves.

La Unidad de Familia y Mujer (Ufam) de la Policía Nacional de Manacor se hizo cargo del caso. Los agentes comprobaron que la mujer estaba acogida al programa de protección de víctimas de violencia de género y dos días antes habían contactado con ella. Sin embargo, ante las amenazas del hombre, volvieron a localizarla y confirmaron que estaba bien y en un lugar seguro.

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En su declaración en el juzgado el hombre afirmó que llevaba diez días buscando a su mujer, que había ido a casa de unos familiares y que incluso se había colado en la casa de campo donde ella vivía pese a tener una orden de alejamiento. Posteriormente los investigadores comprobaron que en la casa de la familia de la víctima habían encontrado ropa y enseres del hombre.

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Fuente: Diario de Mallorca

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