Una persecución con tiros por un ajuste de cuentas acaba con un detenido en València

Recién salido de prisión y de nuevo envuelto en un hecho delictivo. Un joven de 28 años y de nacionalidad española salía ayer tarde de la prisión Antoni Asunción-Valencia II de Picassent en un vehículo de color gris cuando se percataba de que estaba siendo perseguido por un coche de color negro con dos ocupantes en su interior. En un momento dado, uno de ellos saca una pistola y dispara contra el vehículo, por lo que el joven acelera y se dirige hacia la entrada de València por la rotonda de los Anzuelos. Uno de los impactos llegó a alcanzar al vehículo en un lateral, pero la víctima decidía no parar hasta alcanzar la entrada del Cap i Casal a pesar de haberle disparado en varias ocasiones desde el vehículo en marcha.

Una vez en la entrada a València, el joven abandonaba el coche y en ese instante el vehículo negro que lo perseguía se detenía y de él baja un joven de 22 años y de nacionalidad marroquí y le encañona con el arma, llegando a disparar al menos dos veces. En ese instante se producía un forcejeo entre el hombre que llevaba el arma y al que, presumiblemente, pretendían abatir, llegando incluso a quitarle la camiseta. El conductor al que perseguían, nervioso y sin saber qué hacer, emprendía la huida sin tan siquiera cerciorarse de si había sido herido o no. Lo que buscaba era refugio porque, visto lo visto, los perseguidores iban en serio. De hecho, lo primero que encuentra en la rotonda es un establecimiento hotelero donde intenta ponerse a resguardo.

La Policía Local escuchó los disparos

A esa hora de la tarde, sobre las ocho, una patrulla de la Policía Local de València que estaba realizando tareas de control del tráfico escuchaba las detonaciones de la pistola y alertaba del hecho a sus compañeros y a la Policía Nacional al tiempo que se dirigían a la zona desde donde provenían los disparos.

Diversas patrullas de la Policía Local, de la Policía Nacional, así como de los GOR y de la Policía Judicial, acudían rápidamente a la zona para intentar esclarecer lo sucedido. Nada más llegar la Policía Local, el autor de los disparos y la víctima salían corriendo en dirección: uno hacia la avenida Antonio Ferrandis y otro se dirigía por la calle Paco Sierra hasta la zona de la Fuente de San Luis.

Localizados víctima y autor de los disparos

La zona y alrededores fue tomada literalmente por decenas de agentes policiales de ambos cuerpos que procedían a peinar palmo a palmo hasta dar con la víctima, el joven de 28 años y español, que estaba sentado en un bordillo.

Al autor de los disparos, gracias a la colaboración de un testigo, se le pudo localizar en una parada de autobús donde, haciéndose el despistado, lo esperaba como un ciudadano más, disimulando. Al percatarse de la llegada de las patrullas policiales, se deshizo del único elemento que lo podía incriminar, es decir, la pistola, tirándola a una papelera junto a la marquesina de la parada del bus. La Policía Local procedía a su detención y se incautaba el arma utilizada en el tiroteo. Se trata de una Glock del calibre 9 milímetros con munición blindada y apta para el fuego real. De hecho, los agentes localizaban, además del disparo al vehículo en un lateral, dos casquillos en las inmediaciones de la rotonda de los Anzuelos.

Investigan una posible venganza

La Policía Nacional se ha hecho cargo de las investigaciones y todo apunta a una posible venganza relacionada con el tráfico de drogas que viene de atrás y que podría tener su punto de origen en Madrid.

El conductor del vehículo negro, al ver que la zona se llenaba de policías, dejó tirado a su compinche y emprendió la huida, no siendo localizado, de momento.

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Los agentes han solicitado visionar las cámaras de seguridad del hotel donde intentó refugiarse la víctima para así completar la secuencia de los hechos e intentar esclarecer lo ocurrido, así como el móvil del tiroteo.