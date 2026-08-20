En la localidad de Burlada
Un niño, grave al caer de un tercer piso por el incendio en una vivienda en Navarra
El suceso ha ocurrido sobre las 17:05 horas de este jueves en un edificio de cinco plantas en la localidad de Burlada
EFE
Un niño de 10 años se encuentra en estado grave con politraumatismos tras precipitarse de una vivienda ubicada en el tercer piso de un edificio en el municipio de Burlada (Navarra) que se había incendiado.
Según ha informado SOS Navarra, el suceso ha ocurrido sobre las 17:05 horas de este jueves a la altura del número 25 de la calle Ronda de las Ventas, en un edificio de cinco plantas en la localidad de Burlada.
Además del menor, que ha sido trasladado al servicio de Pediatría del Hospital Universitario de Navarra (HUN), en este mismo centro ha sido atendida otra persona por inhalación de humo.
Hasta el edificio del incendio se han movilizado Bomberos de los parques de Trinitarios y Cordovilla, dos ambulancias convencionales y otra medicalizada. También han acudido un psicólogo de guardia y efectivos de la Policía Municipal y de la Policía Foral, cuerpo este último que queda al cargo de la investigación del suceso.
Las mismas fuentes han indicado que el niño se ha precipitado de la vivienda y se encuentra grave, mientras que el incendio ha sido extinguido sobre las 17:45 horas.
- Rescatan a cuatro menores en la playa Heliópolis de Benicàssim tras lanzarse al mar con bandera roja
- Al menos seis detenidos en una reyerta en un conocido chiringuito en la playa de Castelló
- Seis horas en el infierno: El ganadero de la Vall d'Uixó que no huyó del incendio para «salvar a los animales» y casi pierde la vida
- Aemet activa una doble alerta amarilla en Castellón: por calor y por lluvia y granizo
- Cuatro heridos en un accidente de tráfico en la AP-7 en Castellón
- Directo | Alerta por calor en Castellón: las máximas ya superan los 41 grados
- Unos ladrones roban en el 'maset' de Pepe Reina en Vila-real
- Nules presenta los nueve cerriles para el cartel taurino de sus fiestas patronales de Sant Bartomeu